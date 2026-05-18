Tras confirmarse la clasificación de River y Belgrano, ya se conocen los primeros detalles de cómo se desarrollará la Final del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

River y Belgrano se verán las caras este domingo 24 de mayo desde las 15:30 horas por la Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Los de Eduardo Coudet dejaron en el camino a San Lorenzo, Gimnasia y Esgrima La Plata y Rosario Central, en tanto que el elenco de Ricardo Zielinski hizo lo propio con Talleres, Unión de Santa Fe y Argentinos Juniors.

El escenario que ya estaba estipulado para albergar la definición de la competencia es el Mario Alberto Kempes de Córdoba y desde este lunes 18 las autoridades ya empezaron a trabajar en relación con el operativo, la cantidad de entradas a disposición y los sectores seleccionados para cada una de las parcialidades.

En principio, el plan es que haya 50 mil localidades disponibles (de 57 mil posibles), las cuales se repartirán en partes iguales para el público de River y el de Belgrano. Los hinchas millonarios ocuparán la Platea Ardiles, mientras que los simpatizantes del Pirata se localizarán en el sector Gasparini.

Lo que resta definir es qué tribuna le corresponderá a cada uno, algo que se resolverá, junto a otros detalles, en una reunión que mantendrán COSEDEPRO con directivos de ambos clubes y de la Liga Profesional el martes. De todas maneras, se estima que los cordobeses ocuparán la Popular Sur (Artime) y los riverplatenses la Willington.

Los hinchas de River en una de las tantas veces que visitaron el Estadio Mario Alberto Kempes. Getty Images.

Vale mencionar que el Mario Alberto Kempes presenta una particularidad a tener en cuenta para la seguridad, ya que el estadio puede dividirse de la misma manera tanto de un lado como del otro.

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Las bajas confirmadas en River para la Final del Apertura con Belgrano

River Plate llegará diezmado a la Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Es que en la semifinal con Rosario Central sufrió las lesiones de Gonzalo Montiel (desgarro), Sebastián Driussi (esguince de rodilla) y Aníbal Moreno (esguince de rodilla). Los tres están descartados para el duelo con Belgrano de este domingo en Córdoba.

En síntesis