Juan Carlos Olave recordó la Promoción con River en la previa de la Final del Apertura 2026

Olave, quien fue clave en aquel ascenso de Belgrano, palpitó la final con River hoy como parte del cuerpo técnico de Ricardo Zielinski.

Belgrano eliminó a Argentinos Juniors en una definición infartante en La Paternal y de esa manera se ganó el derecho de disputar la Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. ¿Y quién será su rival ahora? River Plate, que en su turno desplazó a Rosario Central en el Estadio Monumental.

Claro, al confirmarse la clasificación del Pirata en el partido definitorio del campeonato, automáticamente resurgieron los recuerdos de lo que fue aquel cruce por la Promoción 2011, en la que el Millonario sufrió el peor momento de su historia al descender a la B, tras la derrota 2 a 0 en el Gigante de Alberdi y el empate 1 a 1 en Núñez.

Y quien tuvo un papel protagónico de lo que, acaso, se trata de uno de los capítulos más trascendentales del Fútbol Argentino, fue Juan Carlos Olave, que en el Monumental le tapó un penal a Mariano Pavone a los 20 minutos del segundo tiempo, una situación que prácticamente sentenció el destino de River, entre el bajón anímico de los dirigidos por Juan José López y los incidentes que se empezaron a provocar en las tribunas.

Hoy, como colaborador de Ricardo Zielinski, el exarquero palpitó lo que será el choque con el elenco de Eduardo Coudet, apenas consumado el pase a la final para Belgrano de Córdoba: ”River es un gran equipo, lo demostró, tuvo una levantada y la sostuvo. Nosotros también tenemos un gran equipo así que va a ser una linda final”.

👀🔥Juan Carlos Olave, hoy parte del cuerpo técnico de Belgrano, palpitó la final del Torneo Apertura ante River.



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Y en relación con lo que fue aquella Promoción, Olave, en zona mixta del Estadio Diego Armando Maradona, comentó: ”En aquel momento nosotros buscábamos el ascenso y River mantener la categoría. Hoy es otra realidad. Nosotros vamos en busca de que Belgrano pueda coronar. Nos queda ganar la final para conseguir lo que tanto anhela nuestra gente y nosotros”.

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¿Cuándo se juega la Final del Torneo Apertura 2026 entre Belgrano y River?

Belgrano y River se verán las caras en la Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino este domingo 24 de mayo desde las 15:30 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Vale recordar que ya se enfrentaron por la fase regular el pasado 5 de abril, jornada en la que el Millonario ganó 3 a 0 en el Monumental.

En síntesis