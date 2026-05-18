El defensor de la Selección Argentina anticipó que el domingo estará en Córdoba para ver en el Kempes la definición del Torneo Apertura.

Este domingo 24 de mayo se define el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino con la Final que protagonizarán Belgrano y River en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El Pirata desplazó en la Semifinal a Argentinos Juniors en La Paternal, mientras que el Millonario hizo lo propio con Rosario Central en el Monumental.

Tal cruce presenta varios componentes. Entre ellos, por un lado, para el conjunto cordobés será la chance de obtener su primer título en primera división. Y por el otro, inevitablemente regresan los recuerdos de lo que fue la Promoción 2011, en la que el Celeste decretó uno de los hechos más históricos del Fútbol Argentino al vencer a la Banda y sentenciarlo a la segunda categoría.

Semejante acontecimiento produce el interés general. Sobre todo, de aquellos que tienen vínculo con alguno de los dos finalistas. Tal es el caso del Cuti Romero, quien se formó en el Pirata y que ya prometió mediante Instagram que el domingo estará en Córdoba para ver en vivo y en directo en el Mario Kempes el partido de Belgrano con River, más allá de que ese mismo día el Tottenham podría estar peleando por salvarse del descenso.

El Cuti, al sufrir un esguince de rodilla contra el Sunderland el pasado 12 de abril, quedó desafectado del resto de la temporada. Además, los clubes europeos ya fueron soltando a aquellos jugadores que estarán afectados a la Copa del Mundo 2026, por lo que el zaguero tiene la opción de viajar a la Argentina para ya sumarse al plan de Lionel Scaloni y de paso ver la Final del Apertura. Sin embargo, la situación de los Spurs es alarmante.

Cuti Romero anticipó en Instagram que estará presente en el Kempes para ver la final de Belgrano con River.

El panorama puede cambiar drásticamente si este martes los de Roberto De Zerbi vencen al Chelsea. De ser así, asegurarán su permanencia independientemente de lo que suceda en la última jornada. Ahora, si empatan o pierden, se juegan su cupo en la Premier League 2026/2027 contra el Everton, mientras miran de reojo lo que pasa entre West Ham United y Leeds, todo el mismo día del Belgrano vs. River.

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El viaje para ver la final de Belgrano con River puede tensar aún más la relación del Cuti Romero con el Tottenham

Este tipo de decisiones no suelen caer del todo bien en el mundo del fútbol, a pesar de que, como se aclara anteriormente, el Cuti ya está en condiciones de continuar su recuperación en el predio de la AFA. Además, si bien tiene contrato vigente con el Tottenham, los rumores en el Reino Unido indican que, por su mala relación con la dirigencia (algo que el propio jugador dejó en evidencia a través de las redes sociales), es muy probable que sea transferido en el mercado de pases que abrirá en medio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En síntesis

Cuti Romero viajará a Córdoba para ver la final entre Belgrano y River.

viajará a Córdoba para ver la final entre Belgrano y River. El defensor sufrió un esguince de rodilla que lo desafectó del resto de la temporada.

que lo desafectó del resto de la temporada. La final del Torneo Apertura se disputará el domingo 24 de mayo en el Kempes.