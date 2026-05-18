El Potro Rodrigo, el hincha de Belgrano más célebre que también era de River

El ídolo popular fue furor a fines de los 90 y comienzos de los 2000, pero un accidente terminó con su vida a los 27 años.

Si bien en Córdoba había una pasión desbordante por el cuarteto, un artista clave para que ese ritmo trascienda a todo el país fue Rodrigo Bueno. El Potro fue furor durante gran parte de la década del 90 y también en los primeros meses del 2000. Tocó en grandes recintos como el Luna Park y la proyección era que podía llegar a llenar un estadio de los grandes de Buenos Aires, pero el 24 de junio de aquel 2000 perdió la vida en un trágico accidente automovilístico.

A partir de allí nació el mito y su figura se hizo cada vez más grande. A casi 25 años de su deceso, al Potro no se lo olvida y su música sigue sonando en boliches, fiestas, cumpleaños, casamientos y demás. El próximo domingo, su querido Belgrano enfrentará a River en la final del Torneo Apertura y si bien siempre estuvo identificado con el Pirata, su corazón también estaba en Núñez.

Ramiro Bueno, hijo del Potro le contó hace algunos años a Olé de la pasión compartida que tenía su padre en el fútbol: “Mi abuela siempre dice que mi viejo era pirata y gallina“. Por otro lado, reveló por qué se lo vio con una camiseta de Boca en su momento: “se puso la de Boca en un recital en el Luna Park en homenaje a Diego Maradona cuando cantó La mano de Dios, porque además Diego era su amigo”.

“Yo elegí ser de River porque me gustaban los colores. Desde chico me gustó la camiseta. Además a los siete u ocho años también me copaba atajar, juntaba figuritas y la que más me gustó fue la de Franco Costanzo, entonces me quería comprar el buzo de él. A a partir de ahí me hice hincha del club”, agregó Ramiro.

Ramiro Bueno con un buzo histórico de Belgrano. (Foto: @ramirobueno_)

Se viene la final del Torneo Apertura

El próximo domingo, a partir de las 15.30 horas, River y Belgrano se verán las caras en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por la gran final del Torneo Apertura. El Millonario dejó en el camino en semifinales a Rosario Central mientras que el Pirata hizo lo propio con Argentinos Juniors.

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