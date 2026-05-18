El 26 de junio de 2011, River y Belgrano protagonizaron un histórico partido en el Monumental, que decretó el ascenso del Pirata y el descenso del Millonario. Casi 15 años después, ambos volverán a verse las caras en el Estadio Mario Alberto Kempes para definir al campeón del fútbol argentino. Un solo jugador podrá decir que estuvo en las dos citas: Franco Vázquez.

El Mudo es el unico sobreviviente de aquella Promoción tan bien recordada en el equipo cordobés. Por supuesto, en aquel entonces era titular indiscutido en el equipo de Zielinski y apenas seis meses después de esa hazaña histórica partió rumbo a Europa, en donde jugó durante toda su carrera hasta comienzos de este año.

Tras hacer un carrerón en el Viejo Continente, vistiendo las camisetas de Palermo, Rayo Vallecano, Sevilla, Parma y Cremonese, el Mudo decidió pegar la vuelta a comienzos de este año para volver a representar a Belgrano. Ahora, tendrá la posibilidad de coronar en un semestre en el que ya demostró que, si bien tiene unos cuentos años más que en sus comienzos, su calidad está intacta.

Vázquez y todo el plantel de Belgrano están ante una posibilidad histórica: darle la primera estrella al club en Primera División. La cita será el domingo a las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes, que tendrá una mitad completa con hinchas del Pirata y la otra con fanáticos del Millonario.

Los números de Franco Vazquez en el Apertura 2026

Vázquez participó de todos los partidos de Belgrano en el Apertura 2026, desde la fecha 2 en adelante. En casi todos lo hizo como titular, pero en los últimos cinco pasó a formar parte del banco de suplentes, con la posibilidad de ingresar en todos los segundos tiempos para cambiar el desarrollo de los encuentros.

Su saldo en este torneo es de 2 goles y 1 asistencia en 18 partidos jugados, con una influencia notable en el juego del equipo cada vez que le tocó formar parte. Este domingo intentará imponerse nada más ni nada menos que contra River.

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Zielinski y Olave también dirán presente

Otros dos sobrevivientes de la Promoción 2011 son Ricardo Zielinski Juan Carlos Olave. El entrenador pegó la vuelta al Pirata en 2025, 9 años después de su salida en 2016. En esta oportunidad, el Ruso quiere obtener lo que le falta para seguir agrandando su figura como ídolo del club.

Olave era nada más ni nada menos que el capitán en ese ascenso y fue clave atajándole el penal a Mariano Pavone que le impidió a River ponerse a tiro en aquel choque de vuelta en Núñez. Hoy ocupa un lugar diferente: es ayudante de campo de Zielinski y quiere ser campeón.

En síntesis

River y Belgrano jugarán la final el domingo a las 15:30 en el Kempes.

jugarán la final el domingo a las 15:30 en el Kempes. Franco Vázquez es el único jugador de la Promoción 2011 que disputará esta final.

es el único jugador de la Promoción 2011 que disputará esta final. Ricardo Zielinski y Juan Carlos Olave dirigen a Belgrano tras ascender juntos en 2011.