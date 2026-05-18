Por primera vez en su historia, River disputó seis partidos oficiales seguidos en el Estadio Monumental en lo que respecta a competiciones organizadas por la AFA. Boca, Aldosivi, Atlético Tucumán, San Lorenzo, Gimnasia y Rosario Central fueron los rivales de esta seguidilla. Los últimos tres duelos fueron en un lapso de seis días y en todos ellos hubo localidades agotadas.

Por tal motivo, River sacó chapa en las redes sociales por su poder de convocatoria. La cuenta oficial del Millonario compartió imágenes aéreas del Estadio Monumental repleto en los partidos contra San Lorenzo, Gimnasia y Rosario Central y agregó: “255.054 riverplatenses en seis días. El estadio más convocante del mundo”.

Cabe recordar que los de Eduardo Coudet recibieron a San Lorenzo por los octavos de final el domingo 10 de mayo, a Gimnasia y Esgrima La Plata el miércoles 13 de mayo y a Rosario Central el sábado 16 del mismo mes. Siempre con localidades agotadas.

El Monumental jugó sus partidos

En estos seis días, los hinchas de River atravesaron todas las emociones posibles. Frente a San Lorenzo se vivió un clima de impaciencia, de crítica, de reproche a los jugadores. Contra Gimnasia hubo algo más de optimismo, el equipo mostró otra cara y los presentes respaldaron. Ya contra Rosario Central hubo euforia, se vivió como una final y la celebración fue propia de las grandes noches del Monumental.

¿Qué se le viene a River?

El Millonario afrontará su partido ante Bragantino el próximo miércoles desde las 21.30 horas, será en el marco de la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana y una victoria le asegurará el primer lugar en el grupo. Luego de ese encuentro, los de Coudet viajarán a Córdoba ya que el domingo 24 será la final del Torneo Apertura ante Belgrano. Finalmente, el semestre lo cerrará el 27 contra Blooming en el Monumental.

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