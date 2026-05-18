Cruzeiro tendrá dos bajas importantes para visitar a Boca por la Copa Libertadores

Por lesión y suspensión, Artur Jorge perderá dos piezas importantes en el armado de su equipo para jugar en La Bombonera.

Por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Conmebol Libertadores, en La Bombonera, Cruzeiro visitará a Boca en búsqueda de una victoria que lo deje con un pie y medio en los octavos de final del certamen, a falta de una jornada para que finalice la fase regular.

De cara a este encuentro, el entrenador del elenco de Belo Horizonte, Artur Jorge, no podrá contar con dos futbolistas importantes, que fueron parte de la victoria ante el Xeneize en Brasil por 1 a 0, el pasado 28 de abril por la fecha 3 del certamen continental.

En primera instancia, quien no podrá estar presente en el partido en La Bombonera es Keny Arroyo. El delantero ecuatoriano, que fue titular en las últimas presentaciones de Cruzeiro, fue expulsado en el empate 0 a 0 con Universidad Católica en Chile, por lo que deberá cumplir con una fecha de suspensión.

Keny Arroyo se pierde el partido ante Boca. (Getty).

Por otro lado, Matheus Henrique, sufrió una contusión pulmonar en el duelo ante Bahía, el pasado 9 de mayo, y todavía no está recuperado al 100%, siendo así la segunda baja importante que tendrá Artur Jorge para un duelo clave pensando en la clasificación a octavos de final.

Así las cosas, el DT de Cruzeiro deberá hacer por lo menos una variante respecto al equipo que empató en Chile, ya que allí Henrique fue suplente. Quien podría reemplazar al expulsado Arroyo es Luis Sinisterra, autor de la victoria ante Boca en Belo Horizonte.

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Cruzeiro empató en su última presentación previa a jugar contra Boca

En el marco de la fecha 16 del Brasileirao, en condición de visitante, Cruzeiro empató 1 a 1 con Palmeiras en el Arena Crefisa Barueri. Con mayoría de titulares, los de Artur Jorge abrieron el marcador a través de Arroyo y Felipe Anderson igualó la historia para el elenco paulista.

De esta manera, el equipo de Belo Horizonte acumula una racha de cuatro encuentros sin perder. Además, el buen momento se extiende debido a que perdió tan solo 2 partidos de los últimos 10 que disputó. En Copa Libertadores está segundo en el grupo, mientras que en el Brasileirao ocupa la 13° posición.

Datos claves

El delantero Keny Arroyo cumplirá una fecha de suspensión tras ser expulsado en Chile.

cumplirá una fecha de suspensión tras ser expulsado en Chile. Matheus Henrique es baja por una contusión pulmonar sufrida el 9 de mayo.

es baja por una contusión pulmonar sufrida el 9 de mayo. Cruzeiro llega con una racha de cuatro partidos sin perder bajo Artur Jorge.