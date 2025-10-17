El llamativo premio de Federico Beligoy a uno de los árbitros más polémicos del fútbol argentino

Si bien es reconocido a nivel mundial, el arbitraje argentino no está exento de polémicas a nivel local. Partido a partido, las decisiones de muchos de los jueces de todas las categorías terminan definiendo partidos. En muchas oportunidades, las jugadas más controversiales siempre tienen a los mismos colegiados como protagonistas.

Es por eso que la última decisión de Federico Beligoy no pasó desapercibida. El Director Nacional de Arbitraje tuvo la posibilidad de premiar a un equipo arbitral enviándolo a dirigir a la liga de Arabia Saudita, algo que le da prestigio internacional y una buena suma de dinero a los designados, y eligió a uno de los jueces más polémicos del país.

Junto a Nicolás Ramírez, Sebastián Ranieri y Pablo Acevedo, viajará nada más ni nada menos que Luis Lobo Medina, una de las autoridades más discutidas del fútbol argentino. El colegiado de 41 años oficiará de cuarto árbitro en el partido entre Al-Ahli y Al-Shabab este viernes, de acuerdo a lo informado por el periodista Esteban Edul en ESPN.

La designación de Lobo Medina es una sorpresa, teniendo en cuenta que no es de los árbitros con mejor actualidad. Aún así, Beligoy decidió premiarlo, dándole la posibilidad de impartir justicia internacionalmente y de tener un ingreso extra de dinero.

Según pudo saber BOLAVIP hace unos meses, se estima que el pago a los árbitros que dirigen en la liga saudí es de 10 mil dólares por partido, mientras que el de los jueces de línea y las demás autoridades van de los 3 mil a los 7 mil dólares.

Las polémicas de Lobo Medina

En el último tiempo, las decisiones de Luis Lobo Medina lo volvieron protagonista en dos partidos en el Torneo Clausura. Uno de ellos fue en agosto, cuando echó a tres futbolistas de Huracán ante Argentinos Juniors, en un partido que despertó muchas quejas por su forma de conducir el juego.

La segunda polémica fue en un encuentro entre Instituto e Independiente. En primera instancia, el juez cobró tiro libre para la Gloria por una supuesta mano de Rodrigo Rey afuera del área. Tras ser informado por el VAR (algo antirreglamentario, ya que no se trataba de un penal) el árbitro decidió terminar el partido, generando el desconcierto del público local.

El equipo arbitral de Al Ahli vs. Al Shabab

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Sebastián Ranieri

Asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Mariana de Almeida

