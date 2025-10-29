Mariano Closs defendió a Nicolás Lamolina y apuntó de lleno contra la AFA: “Lo limpiaron por echar a Tapia”

El último lunes, donde Boca derrotó a Barracas Central, hubo algunas polémicas que derivaron en la suspensión por una fecha para el árbitro Nicolás Lamolina, quien no dirigirá en la jornada 14 del Torneo Clausura. Si bien no sancionó la trompada de Rafael Delgado sobre Miguel Merentiel, desde el VAR tampoco lo llamaron, ya que el colegiado estaba de espaldas a la jugada.

Lógicamente, la sanción impuesta a Lamolina generó muchísimas controversias, y en una nueva edición de ESPN F12, su conductor Mariano Closs apuntó de lleno contra Federico Beligoy, el Director Nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino, como así también contra el presidente Claudio Tapia.

Sin pelos en la lengua, respaldado por la enorme trayectoria que tiene en los medios de comunicación, Closs analizó la decisión de Beligoy y Tapia, y fue tajante: “A Lamolina no lo designaron ni para sacar un lateral. Cuando vi que no lo llamaron, revisé si el árbitro del VAR (Trucco) estaba. Será VAR en River vs. Gimnasia. Quiere decir que no le reprochan esa jugada a Lamolina porque quiere decir que Trucco no debió llamarlo“, exclamó. A lo que agregó: “Deducción, lo limpiaron por echar a Tapia”.

Luego de tener una pelea verbal con Leandro Paredes, el 10 del Guapo fue amonestado. Lo mismo ocurrió con el capitán de Boca, que allí llegó a la quinta tarjeta amarilla y se ausentará frente a Estudiantes de La Plata, este fin de semana. Allí fue que Esteban Edul, uno de los panelistas del programa, informó que “en el llamado le dijeron que había dirigido bien. En el informe del veedor, fue destrozado”.

“Tiene mala suerte Lamolina con los veedores. Los veedores de Galeano, de Arasa, De Merlos y de Zunino son siempre buenos”, arremetió el también relator de 55 años para referirse a otros árbitros que generan muchísima polémica por sus actuaciones durante los partidos del campeonato argentino.

Toda la designación arbitral de la fecha 14 del Torneo Clausura

Viernes 31 de octubre

19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B)

Árbitro: Pablo Echavarría

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan

VAR: José Carreras

AVAR: Lucas Pardo

21.15 Newell’s – Unión (Zona A)

Árbitro: Fernando Espinoza

Asistente 1: Javier Uziga

Asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Jorge Etem

VAR: Germán Delfino

AVAR: Julio Fernández

21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Marcelo Bistocco

Asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Diego Verlota

Sábado 1 de noviembre

14.45 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

Árbitro: Jorge Baliño

Asistente 1: Miguel Savorani

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Franco Morón

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Lucas Comesaña

16.00 Barracas Central – Argentinos (Zona A)

Árbitro: Andrés Merlos

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Mariano Ascenzi

17.00 Vélez – Talleres (Zona B)

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Diego Bonfá

Asistente 2: Lucas Germanotta

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Bryan Ferreryra

AVAR: Diego Romero

20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B)

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Hugo Páez

Asistente 2: Gisella Trucco

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Yamil Possi

AVAR: Gisela Bosso

Domingo 2 de noviembre

16.00 Estudiantes – Boca (Zona A)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Ariel Penel

AVAR: Daiana Milone

18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B)

Árbitro: Andrés Gariano

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Erik Grunmann

20.30 River – Gimnasia (Zona B)

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Julián Jeréz

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Manuel Sánchez

Lunes 3 de noviembre

16.45 Platense – Sarmiento (Zona B)

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Gerardo Lencina

Asistente 2: Sebastián Pumeti

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Maximiliano Macheroni

AVAR: Nelson Sosa

16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistente 1: Pablo Gualtieri

Asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Martín Depósito

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Gastón Suárez

19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Mauricio Martín

VAR: Gastón Monsón

AVAR: Marcos Horticolou

21.15 Belgrano – Tigre (Zona B)

Árbitro: Fernando Echenique

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Sebastián Habib

21.15 Banfield – Lanús (interzonal)

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Cristian Navarro

Asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Javier Mihura