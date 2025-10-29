Mariano Closs defendió a Nicolás Lamolina y apuntó de lleno contra la AFA: “Lo limpiaron por echar a Tapia”

El último lunes, donde Boca derrotó a Barracas Central, hubo algunas polémicas que derivaron en la suspensión por una fecha para el árbitro Nicolás Lamolina, quien no dirigirá en la jornada 14 del Torneo Clausura. Si bien no sancionó la trompada de Rafael Delgado sobre Miguel Merentiel, desde el VAR tampoco lo llamaron, ya que el colegiado estaba de espaldas a la jugada.
Lógicamente, la sanción impuesta a Lamolina generó muchísimas controversias, y en una nueva edición de ESPN F12, su conductor Mariano Closs apuntó de lleno contra Federico Beligoy, el Director Nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino, como así también contra el presidente Claudio Tapia.
Sin pelos en la lengua, respaldado por la enorme trayectoria que tiene en los medios de comunicación, Closs analizó la decisión de Beligoy y Tapia, y fue tajante: “A Lamolina no lo designaron ni para sacar un lateral. Cuando vi que no lo llamaron, revisé si el árbitro del VAR (Trucco) estaba. Será VAR en River vs. Gimnasia. Quiere decir que no le reprochan esa jugada a Lamolina porque quiere decir que Trucco no debió llamarlo“, exclamó. A lo que agregó: “Deducción, lo limpiaron por echar a Tapia”.
Luego de tener una pelea verbal con Leandro Paredes, el 10 del Guapo fue amonestado. Lo mismo ocurrió con el capitán de Boca, que allí llegó a la quinta tarjeta amarilla y se ausentará frente a Estudiantes de La Plata, este fin de semana. Allí fue que Esteban Edul, uno de los panelistas del programa, informó que “en el llamado le dijeron que había dirigido bien. En el informe del veedor, fue destrozado”.
“Tiene mala suerte Lamolina con los veedores. Los veedores de Galeano, de Arasa, De Merlos y de Zunino son siempre buenos”, arremetió el también relator de 55 años para referirse a otros árbitros que generan muchísima polémica por sus actuaciones durante los partidos del campeonato argentino.
Toda la designación arbitral de la fecha 14 del Torneo Clausura
- Viernes 31 de octubre
19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B)
Árbitro: Pablo Echavarría
Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan
VAR: José Carreras
AVAR: Lucas Pardo
21.15 Newell’s – Unión (Zona A)
Árbitro: Fernando Espinoza
Asistente 1: Javier Uziga
Asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Jorge Etem
VAR: Germán Delfino
AVAR: Julio Fernández
21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Asistente 1: Marcelo Bistocco
Asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Diego Verlota
- Sábado 1 de noviembre
14.45 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)
Árbitro: Jorge Baliño
Asistente 1: Miguel Savorani
Asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Franco Morón
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Lucas Comesaña
16.00 Barracas Central – Argentinos (Zona A)
Árbitro: Andrés Merlos
Asistente 1: Pablo González
Asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Mariano Ascenzi
17.00 Vélez – Talleres (Zona B)
Árbitro: Sebastián Zunino
Asistente 1: Diego Bonfá
Asistente 2: Lucas Germanotta
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Bryan Ferreryra
AVAR: Diego Romero
20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B)
Árbitro: Sebastián Martínez
Asistente 1: Hugo Páez
Asistente 2: Gisella Trucco
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Yamil Possi
AVAR: Gisela Bosso
- Domingo 2 de noviembre
16.00 Estudiantes – Boca (Zona A)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Asistente 1: Sebastián Raineri
Asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Ariel Penel
AVAR: Daiana Milone
18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B)
Árbitro: Andrés Gariano
Asistente 1: José Castelli
Asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Erik Grunmann
20.30 River – Gimnasia (Zona B)
Árbitro: Nazareno Arasa
Asistente 1: Adrián Delbarba
Asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Julián Jeréz
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Manuel Sánchez
- Lunes 3 de noviembre
16.45 Platense – Sarmiento (Zona B)
Árbitro: Juan Pafundi
Asistente 1: Gerardo Lencina
Asistente 2: Sebastián Pumeti
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Nelson Sosa
16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Asistente 1: Pablo Gualtieri
Asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Martín Depósito
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Gastón Suárez
19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Asistente 1: Iván Núñez
Asistente 2: Damián Espinoza
Cuarto árbitro: Mauricio Martín
VAR: Gastón Monsón
AVAR: Marcos Horticolou
21.15 Belgrano – Tigre (Zona B)
Árbitro: Fernando Echenique
Asistente 1: Gabriel Chade
Asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Sebastián Habib
21.15 Banfield – Lanús (interzonal)
Árbitro: Facundo Tello
Asistente 1: Cristian Navarro
Asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Javier Mihura