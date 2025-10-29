La tajante decisión de AFA con Nicolás Lamolina tras el polémico arbitraje en Barracas Central vs. Boca

El partido entre Boca y Barracas dejó mucha tela que cortar en el plano futbolístico y el arbitral. En lo que respecta a lo deportivo, el Xeneize sacó un triunfo que le permite depender de sí mismo hasta finalizar el Torneo Clausura pensando en la clasificación a playoffs y a la Copa Libertadores por tabla anual.
En el apartado arbitral, la dirección de Nicolás Lamolina quedó marcada por las polémicas desde el inicio del partido. Dos expulsiones no cobradas a Rafael Barrios y Javier Ruiz, en las que también tuvo injerencia el VAR -comandado por Silvio Trucco-, y una roja por doble amarilla a Iván Tapia, hijo del Chiqui y capitán de Barracas, por una falta a Leandro Paredes.
El portador de la cinta del Guapo había sido amonestado minutos atrás por una discusión con LP5 y a los 14′ fue enviado a las duchas tras recibir la segunda amarilla. Tras esta expulsión a Iván Tapia, Federico Beligoy -Director Nacional de Arbitraje de AFA- optó por no designar a Nicolás Lamolina para ningún partido de la fecha 14 del campeonato local.
Esta decisión fue 100% tomada por Beligoy luego de estas polémicas en el encuentro disputado en el estadio Claudio Tapia. Contrariamente, a Silvio Trucco sí lo designaron para un encuentro de esta fecha, siendo este ni más ni menos que el de River y Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Monumental. Trucco tuvo responsabilidad en las jugadas de Barrios y Ruiz, ya que ambas acciones podían ser revisadas por posible roja directa. Sin embargo, los dos jugadores barranqueños siguieron en cancha.
Toda la designación arbitral de la fecha 14 del Torneo Clausura
- Viernes 31 de octubre
19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B)
Árbitro: Pablo Echavarría
Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan
VAR: José Carreras
AVAR: Lucas Pardo
21.15 Newell’s – Unión (Zona A)
Árbitro: Fernando Espinoza
Asistente 1: Javier Uziga
Asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Jorge Etem
VAR: Germán Delfino
AVAR: Julio Fernández
21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Asistente 1: Marcelo Bistocco
Asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Diego Verlota
- Sábado 1 de noviembre
14.45 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)
Árbitro: Jorge Baliño
Asistente 1: Miguel Savorani
Asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Franco Morón
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Lucas Comesaña
16.00 Barracas Central – Argentinos (Zona A)
Árbitro: Andrés Merlos
Asistente 1: Pablo González
Asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Mariano Ascenzi
17.00 Vélez – Talleres (Zona B)
Árbitro: Sebastián Zunino
Asistente 1: Diego Bonfá
Asistente 2: Lucas Germanotta
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Bryan Ferreryra
AVAR: Diego Romero
20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B)
Árbitro: Sebastián Martínez
Asistente 1: Hugo Páez
Asistente 2: Gisella Trucco
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Yamil Possi
AVAR: Gisela Bosso
- Domingo 2 de noviembre
16.00 Estudiantes – Boca (Zona A)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Asistente 1: Sebastián Raineri
Asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Ariel Penel
AVAR: Daiana Milone
18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B)
Árbitro: Andrés Gariano
Asistente 1: José Castelli
Asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Erik Grunmann
20.30 River – Gimnasia (Zona B)
Árbitro: Nazareno Arasa
Asistente 1: Adrián Delbarba
Asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Julián Jeréz
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Manuel Sánchez
- Lunes 3 de noviembre
16.45 Platense – Sarmiento (Zona B)
Árbitro: Juan Pafundi
Asistente 1: Gerardo Lencina
Asistente 2: Sebastián Pumeti
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Nelson Sosa
16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Asistente 1: Pablo Gualtieri
Asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Martín Depósito
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Gastón Suárez
19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Asistente 1: Iván Núñez
Asistente 2: Damián Espinoza
Cuarto árbitro: Mauricio Martín
VAR: Gastón Monsón
AVAR: Marcos Horticolou
21.15 Belgrano – Tigre (Zona B)
Árbitro: Fernando Echenique
Asistente 1: Gabriel Chade
Asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Sebastián Habib
21.15 Banfield – Lanús (interzonal)
Árbitro: Facundo Tello
Asistente 1: Cristian Navarro
Asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Javier Mihura
DATOS CLAVE
- Iván Tapia, capitán de Barracas, fue expulsado por doble amarilla por falta a Paredes a los 14′.
- Nicolás Lamolina, árbitro del Boca-Barracas, no fue designado para la fecha 14 del torneo local.
- Silvio Trucco, a cargo del VAR, sí fue designado para el partido River vs. Gimnasia de La Plata.