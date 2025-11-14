Brutal agresión a un jugador del ascenso: fue a ver jugar a su hija y le clavaron una llave de auto en la cabeza

Un torneo de fútbol femenino amateur sub 16 que estaba desarrollándose en el club barrial GEVE, del partido de Berazategui, dio lugar a un nuevo episodio de violencia que involucró a un jugador del Club General Lamadrid, que milita en la Primera C, quien había asistido a ver a su hija y terminó siendo víctima de una brutal agresión.

Jonathan José Smith, volante central de 35 años, fue atacado por otra persona que “le incrustó una llave de auto en la cabeza” y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Evita Pueblo, donde quedó internado pendiente de evolución. Su hija también manifestó dolencias corporales y fue trasladada.

Las fuentes policiales consultadas por Infobae informaron que se inició una investigación bajo la carátula de “tentativa de homicidio”. De momento hay un aprehendido, de 40 años, a quien además se le secuestró un vehículo Chevrolet Zafira.

El Centro Informativo de Berazategui relató sobre el episodio que el jugador de General Lamadrid “saltó a defender a un amigo al que le estaban pegando” durante un incidente que se desató en pleno desarrollo del torneo amateur en la localidad de Villa España.

El comunicado del club GEVE

El club barrial en el que estaba desarrollándose el torneo emitió un comunicado desde sus redes sociales tras lo sucedido. “Esperamos con ansias las novedades de la operación de Corto Smith y, desde ya, nos solidarizamos con la familia y todo el club Estrella de Plátanos. Estamos a disposición para lo que necesiten”, se expresó en el mismo.

¿Cómo se originaron los incidentes?

Todo comenzó con una pelea entre jugadoras adolescentes que derivó en una confrontación mayor entre padres. Testigos afirmaron que la hija de Smith resultó agredida durante el tumulto y que el futbolista intervino para defender a un amigo antes de recibir la herida. El agresor, dueño de la llave utilizada contra el jugador de Lamadrid, también terminó con lesiones en el rostro.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Berazategui dispuso la detención del agresor y el secuestro del Chevrolet Zafira involucrado, mientras que se espera que preste declaración este viernes en el marco de la investigación.

