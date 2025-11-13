AFA suspendió al DT de Deportivo Morón por una frase falsa contra Chiqui Tapia y el club replicó tajantemente: “Lo narrado no corresponde con la realidad”

El fútbol argentino protagoniza un nuevo escándalo y esta vez corresponde a un hecho que, insólitamente, no sucedió. El club perjudicado en esta ocasión es Deportivo Morón, que está en plena disputa de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional. Sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino oficializó una tajante decisión ante una frase falsa que nunca se dijo…

En las últimas horas se dio a conocer que Walter Otta fue suspendido provisionalmente por 30 días. De esta manera, el director técnico del Gallo no puede acompañar a su equipo en este momento sumamente decisivo del certamen doméstico, en el que la institución podría regresar a la categoría más alta del país. Pero ahí es donde entra un detalle sorprendente.

Lo cierto es que fue castigado por una presunta frase contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino, que no es real. Aunque suene insólito, es real. De hecho, desde el conjunto rojiblanco salieron a desmentirlo inmediatamente para cortar de raíz esta inusual polémica. “Los hechos narrados no se corresponden con la realidad”, contestó tajantemente Deportivo Morón en un comunicado.

Este revés se da en medio del desarrollo de las semifinales de la Primera Nacional, donde el Gallito se impuso por 1-0 ante Deportivo Madryn por el enfrentamiento correspondiente a la ida. El duelo de vuelta para conocer al nuevo finalista que jugará el partido decisivo por el ascenso a Primera División, se llevará a cabo este domingo 16 de noviembre en condición de visitante.

En definitiva, Morón fue fuertemente perjudicado por un acontecimiento que nunca sucedió. Es por eso que ya comenzó a recopilar toda la información posible para en instantes empezar un proceso en la que deje en evidencia que la frase con la que se acusó al entrenador, es totalmente falta. El objetivo es que Otta pueda estar en el banco de suplentes este finde semana.

El comunicado oficial de Deportivo Morón

Atentos a la comunicación recibida por parte del Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino, nuestro cuerpo de abogados se encuentra en estos momentos recopilando todas las pruebas que demuestran claramente que los hechos narrados no se corresponden con la realidad para luego, durante la noche, preparar el descargo correspondiente.

Tenemos las pruebas, tenemos un gran cuerpo de profesionales de la Abogacía y tenemos la entera convicción de que podremos demostrar que lo relatado por el Tribunal de Ética no condice ni con lo sucedido ni con la personalidad entera, noble y respetuosa de Walter Otta.

Esperaremos a que los tiempos de la justicia determinen cada paso a seguir y confiando en que esta situación tendrá un rápido y positivo desenlace.