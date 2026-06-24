Boca jugará por Copa Argentina en medio del Mundial 2026: cuándo, contra quién y dónde

El Xeneize intentará buscar el pasaje hacia los octavos de final de la Copa Argentina, donde chocará ante Sarmiento.

Mientras se está llevando a cabo el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, los futbolistas de Boca se ponen a punto con la pretemporada que realizan en las instalaciones que la institución posee en Ezeiza, bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, su flamante entrenador.

El combinado de La Ribera tendrá que comenzar la temporada antes de tiempo, ya que el próximo jueves 16 de julio, a las 21:45, deberá enfrentarse a Sarmiento en el Coloso Marcelo Bielsa, estadio que pertenece a Newell’s Old Boys.

El partido será correspondiente a los 16avos de final, donde el ganador de este cruce se medirá contra Vélez Sarsfield en la siguiente fase, ya que los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto se impusieron por 2-0 ante Gimnasia y Tiro de Salta.

Cabe destacar que será el primer encuentro que disputen bajo las órdenes del Vasco Arruabarrena, quien afrontará su segundo ciclo como entrenador del plantel profesional, por lo que ahora buscará preparar de lleno a sus dirigidos y así intentar conseguir arrancar con el pie derecho.

El cuadro de la Copa Argentina

DATOS CLAVES

Rodolfo Arruabarrena: inició su segundo ciclo como entrenador de Boca en Ezeiza.

inició su segundo ciclo como entrenador de Boca en Ezeiza. El jueves 16 de julio Boca enfrentará a Sarmiento por los 16avos de final.

Boca enfrentará a Sarmiento por los 16avos de final. Vélez Sarsfield espera en la siguiente fase al ganador de este encuentro.