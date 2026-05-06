Los europeos que pasaron de la Champions League a jugar contra Riestra en el Nuevo Gasómetro

El equipo de Pompeya sufrió goles de un danés ex Barcelona y de un belga que pasó por el Anderlecht.

La jornada de la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 dejó entre los resultados una particularidad que tiene su base en el fuerte poderío económico con el que gozan los equipos brasileños, que una temporada más aparecen como los rivales a vencer en las competencias internacionales de Sudamérica.

Resulta que Gremio de Porto Alegre visitó Buenos Aires para enfrentarse a Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro, el recinto que se encuentra a apenas unos metros de su casa, el Estadio Guillermo Laza. Y al igual que cuando se enfrentaron el pasado 15 de abril la victoria fue para el equipo brasilero, con la diferencia de que en este caso el resultado fue más abultado.

En el Arena do Gremio fue 1 a 0 para los locales y este martes 5 de mayo el equipo gaúcho se llevó el triunfo con un contundente 3 a 0, gracias a los tantos de Carlos Vinícius (ex Napoli, Benfica y Tottenham, entre otros) Martin Braithwaite, danés que jugó 3 temporadas en el FC Barcelona y de Francis Amuzu, extremo izquierdo de Bélgica que antes de pegar el salto a Sudamérica vistió la camiseta de Anderlecht.

El Malevo de Pompeya, con este tanteador frente a los dirigidos por el portugués Luis Castro (que dirigió a Cristiano Ronaldo en el Al Nassr entre 2023 y 2024), quedó tercero en el Grupo F con cuatro unidades, por encima de Palestino (2 puntos) y un escalón por debajo de City Torque (6), equipos que se van a enfrentar este miércoles en el Estadio Centenario de Montevideo.

Por lo tanto, Deportivo Riestra está obligado a ganar en las dos fechas restantes para intentar quedarse con el segundo puesto de la zona y así meterse a los playoff contra alguno de los terceros de los grupos de la Copa Libertadores. El martes 19 de mayo chocará como visitante contra el conjunto uruguayo y una semana después lo propio con el elenco chileno.

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Tabelinha Tricolor 🇪🇪⚽️ Amuzu marcou o segundo da noite gremista na Argentina!



pic.twitter.com/aj69TjrwDx — Grêmio FBPA (@Gremio) May 6, 2026

Deportivo Riestra, sin actividad en el Torneo Apertura 2026

Deportivo Riestra quedó último en el Grupo A del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Por lo tanto, quedó afuera de los Octavos de Final. Eso le permitirá concentrarse únicamente en sus compromisos con City Torque y Palestino, en los que intentará dar el golpe para mantenerse con vida en la Copa Sudamericana.

En síntesis

Gremio derrotó 3-0 a Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro por la Copa Sudamericana.

derrotó 3-0 a en el Nuevo Gasómetro por la Copa Sudamericana. El danés Martin Braithwaite y el belga Francis Amuzu anotaron goles para el equipo brasileño.

y el belga anotaron goles para el equipo brasileño. Deportivo Riestra se ubica tercero en el Grupo F con cuatro unidades tras cuatro fechas.