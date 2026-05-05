Cómo ver Deportivo Riestra vs. Gremio por la Copa Sudamericana: qué canal lo pasa por TV, probables formaciones y a qué hora empieza

Este martes, Deportivo Riestra recibirá a Gremio por la jornada 4 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Con el Estadio Pedro Bidegain como escenario, los equipos se verán las caras en un duelo directo por el pase a los mata mata de la competencia.

El Malevo viene de quedar eliminado del Torneo Apertura 2026 y afrontará las últimas 3 fechas del torneo internacional como su único objetivo. Hasta el momento, acumula 1 triunfo, 1 empate y apenas 1 derrota, que le permiten ubicarse en el 3° lugar, igualado con el escolta Gremio.

El Tricolor registra estadísticas casi idénticas a las del equipo argentino. Solo está arriba por goles a favor, pero este choque cara a cara puede ser determinante a la hora de desempatar en el final. En el Brasileirao no marcha bien: está 14° a 2 puntos de la zona de descenso.

Qué canal pasa Deportivo Riestra vs. Gremio

El partido entre Deportivo Riestra y Gremio, correspondiente a la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, podrá visualizarse exclusivamente por intermedio de la plataforma DGO y también a través de DSports.

A qué hora se juega Deportivo Riestra vs. Gremio

Deportivo Riestra y Gremio se encontrarán frente a frente este martes 5 de mayo, desde las 19 horas de la República Argentina, en el Estadio Pedro Bidegain, mejor conocido como el Nuevo Gasómetro, correspondiente a San Lorenzo.

Probables formaciones de Deportivo Riestra y Gremio

DEPORTIVO RIESTRA: Ignacio Arce; Juan Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño, Pedro Ramírez, Mariano Bracamonte; Gabriel Obredor, Pablo Daniel Monje, Nicolás Watson; Antony Alonso y Jonathan Herrera.

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GREMIO: Weverton; Leonardo Wagner, Gustavo Martins, Fabián Balbuena, Pedro Gabriel; Leonel Pérez, Juan Nardoni, Cristián Pavón, Gabriel Mec, José Enamorado; Martín Braithwaite.

Las posiciones de la Copa Sudamericana

En síntesis

Deportivo Riestra y Gremio juegan este martes 5 de mayo a las 19 horas .

y Gremio juegan este a las . El partido se disputará en el Estadio Pedro Bidegain por la Copa Sudamericana 2026 .

por la . La transmisión oficial será exclusiva de las plataformas DGO y la señal DSports.