El Chino se formó en el Canalla y allí tuvo dos pasos como futbolista, luego quedó muy vinculado a Platense, donde ascendió a la B Nacional.

Históricamente, Rosario Central formó a grandes delanteros. Uno de los surgidos de la cantera Canalla de las últimas décadas fue José Vizcarra, popularmente conocido como el Chino. Delantero picante que tuvo un primer ciclo en la Academia, pero que tras pasar por el fútbol mexicano y ecuatoriano fue cuando realmente mostró su mejor versión en el elenco rosarino.

José Vizcarra tuvo dos grandes temporadas allá por la 2007/08 y la 2008/09 con la camiseta de Rosario Central y eso hizo que varios de los clubes más importantes del país lo vayan a buscar, pero finalmente no se llegó a un acuerdo y el Chino terminó sin pasar por ninguno de los denominados Cinco Grandes.

En diálogo con Hoy hay que ganar, José Vizcarra fue consultado por el club más grande del país y su respuesta fue tajante: “Para mí obviamente es Rosario Central, pero ponele entre grandeza de River y Boca que es la gran discusión, para mí River es más grande que Boca”.

Vizcarra confirmó que estuvo cerca de jugar en River y en Racing

Al Chino también le preguntaron sobre un equipo en el que estuvo cerca de jugar y dijo: “De Racing estuve muy cerca y me cagaron feo. Me despedí de mis compañeros en Central, me compraba Racing. Me fui a Buenos Aires, voy para la concentración porque se firmaba el contrato con Racing ahí. Fueron cuatro horas de reunión, el representante y todo…”

“Me dijeron que me iban a avisar dónde me tenía que hacer la revisión médica, me quedé esperando en el hotel y al rato me llamaron y me dijeron que al final va Tito Ramírez“, agregó el atacante formado en Rosario Central. Cabe recordar que Rubén Ramírez llegó a la Academia en 2009.

Por otro lado, Vizcarra también contó que tuvo la oportunidad de jugar en River: “Me llamó el Cholo Simeone y estuve muy cerquita”. Diego Pablo Simeone dirigió al Millonario en 2008, lo que el Chino no aclaró es si el llamado se dio a comienzos o a mitad de ese año. Cabe recordar que el Cholo fue campeón con el Millonario del Clausura 2008.

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Vizcarra con los chicos de Hoy hay que ganar. (Foto: @hqg.mixon).

La carrera de José Vizcarra

José Vizcarra se formó en Rosario Central y allí debutó en Primera en la temporada 2004/05, luego pasó por América y Zacatepec de México, más tarde arribó a Liga de Quito. En la temporada 2007/08 volvió a Central, luego se marchó a Gimnasia y Esgrima La Plata, más tarde a Deportivo Táchira, Rangers de Chile, San Martín de San Juan, Boca Unidos, Ferro y cerró su carrera en Platense, donde consiguió el ascenso a la B Nacional en 2018.

DATOS CLAVE

José Vizcarra afirmó en una entrevista que Rosario Central es el club más grande.

afirmó en una entrevista que Rosario Central es el club más grande. Racing descartó el fichaje de Vizcarra en la concentración para contratar a Tito Ramírez.

descartó el fichaje de Vizcarra en la concentración para contratar a Tito Ramírez. El entrenador Diego Simeone llamó a José Vizcarra para jugar en River en 2008.