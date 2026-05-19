Juan Pablo Quinteros se refirió a la gran cantidad de hinchas del Pirata que se trasladarán sin entrada al estadio desde toda la provincia y también a cómo será la retirada de los hinchas del Millonario.

River y Belgrano disputarán este domingo 24 de mayo la final del Torneo Apertura 2026, desde las 15.00 en el Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba. El encuentro se disputará con hinchas de ambos clubes, a los que se asignaron entradas en partes iguales: alrededor de 25 mil para cada parcialidad.

Para garantizar el normal desarrollo del evento, se está terminando de coordinar un operativo con más de mil efectivos entre policía, seguridad privada, UTEDyC y empleados municipales; con controles tanto en las rutas y peajes como en el estadio.

De todos modos, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, reconoció la existencia de un problema de cara a la final al que ya se le está buscando solución y tiene que ver con la gran cantidad de hinchas del Pirata que en la provincia se quedarán sin posibilidad de asistir a la cancha pero se trasladarán hasta sus inmediaciones.

“En Córdoba vamos a tener el inconveniente de que tenemos mucho más de 25 mil hinchas de Belgrano que van a querer entrar a la cancha, pero estamos trabajando con la gente del club y viendo la alternativa para que el resto de la gente que no podrá ingresar a la cancha tenga un lugar para verlo y pueda ser contenida”, manifestó en diálogo con Radio La Red.

Juan Pablo Quinteros ,Ministro de Seguridad de Córdoba, pasó por #Vilouta910 con @pviloutaoficial y habló sobre el operativo de la final.



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Además, se refirió al escenario que podría presentarse en caso que El Pirata se corone campeón, para evitar que la retirada de los hinchas de River se encuentre con los festejos de los del Pirata en distintos puntos de la provincia. “No deberían cruzarse nunca en la cancha, porque los pulmones son lo suficientemente amplios para que no suceda. Y posteriormente, todos los colectivos que vengan de River van a ser escoltados en cápsulas hasta la salida de Córdoba“, señaló.

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Más detalles del operativo de seguridad

Quinteros explicó al detalle cómo se desarrollará el operativo de seguridad para la final del Torneo Apertura, desde los controles en rutas y peajes hasta la convivencia de ambas parcialidades en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.

“Aquellas personas que estén incluidas en el programa Tribuna Segura y que tengan derecho de admisión no van a tener permitido el ingreso. Nosotros hacemos un control muy fuerte en los peajes, antes de llegar a Córdoba, donde requisamos todos y cada uno de los colectivos que van pasando, con efectivos de fuerza policial antinarcotráfico y perros detectores de armamento, pólvora y drogas. Después hacemos un doble control en la cancha“, explicó.

Y agregó: “La recomendaciones en ruta son las de siempre. Se sabe que en Córdoba es ‘alcohol cero’. Tienen que venir a vivir una fiesta, porque nosotros vamos a organizar un operativo con más de mil efectivos, con muchísima gente abocada a que haya seguridad en el evento. Por eso pedimos a la gente que venga con tiempo y tranquilidad”.

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