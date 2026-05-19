El ex mediocampista no coincidió con quienes creen que El Pirata no tiene nada que perder en la final del Torneo Apertura y reconoció en el actual plantel mayor jerarquía de la que tenía el equipo que mandó al descenso al Millonario.

La final que Belgrano y River disputarán este domingo 23 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes para decidir al campeón del Torneo Apertura lleva inexorablemente al recuerdo de la Promoción de 2011 que protagonizaron ambos equipos, en la que El Pirata ascendió a Primera División y El Millonario sufrió el único descenso de su historia.

Un protagonista determinante en aquella serie de partidos fue Guillermo Farré, autor del gol decisivo en el Monumental para un equipo que, como en la actualidad, también era dirigido por Ricardo Zielinski. En diálogo con Radio La Red, el ex mediocampista reconvertido en entrenador se refirió a las similitudes y diferencias entre las dos definiciones.

“La mayor similitud es la conducción del Ruso para lograr un equipo con equilibrio emocional y humildad. Eso es igual que en 2011. Pero este equipo tiene una estructura mucho más jerárquica que el de aquel entonces. Hay varios jugadores con recorrido, una base importante para conseguir cosas, porque en aquel entonces era para ascender y ahora para ganar un título”, comenzó diciendo en relación a Belgrano.

Sin embargo, dijo no creer que en ninguno de los dos equipos los futbolistas estén pensado en lo sucedido en la Promoción. “El morbo lo genera la gente. La realidad es distinta. Lo que pasó en aquel entonces no se va a volver a repetir. Se puede ganar o perder, pero ninguno de los dos equipos quedaría tan herido (como River en aquel entonces)”.

🗣🎙 En #Fútbol910 con @hugorbalassone y equipo, hablamos con Guillermo Farré, exjugador de Belgrano y actual DT de Palestino, sobre el choque de la final del Torneo Apertura entre River y el "Pirata" cordobés, que se lo cataloga como el "Partido del morbo". pic.twitter.com/Rm24sBTNFp — Radio La Red – AM 910 📻 (@radiolared) May 19, 2026

En relación a la condición de favorito con la que llega el Millonario al encuentro, incluso cuando el partido se disputará en Córdoba, Farré no coincide con quienes dicen que El Pirata juega sin nada que perder. “Lo que tiene por perder Belgrano es muy profundo. Es la ilusión. La gente está muy ilusionada y si pierde se vuelve algo muy profundo. Desde lo numérico, no es nada”, señaló.

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Y agregó: “Hoy en día, a la distancia, me pone contento que se recuerde lo que hicimos. Como hincha, no veo la hora que llegue el domingo para ver si se puede lograr el campeonato. Estamos a 90 minutos de lograr algo que nunca se ha logrado”.

El operativo de seguridad para la final

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, explicó al detalle cómo se desarrollará el operativo de seguridad para la final del Torneo Apertura que se disputará el domingo desde las 15.00, desde los controles en rutas y peajes hasta la convivencia de ambas parcialidades en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.

“Aquellas personas que estén incluidas en el programa Tribuna Segura y que tengan derecho de admisión no van a tener permitido el ingreso. Nosotros hacemos un control muy fuerte en los peajes, antes de llegar a Córdoba, donde requisamos todos y cada uno de los colectivos que van pasando, con efectivos de fuerza policial antinarcotráfico y perros detectores de armamento, pólvora y drogas. Después hacemos un doble control en la cancha“, explicó.

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Y agregó: “La recomendaciones en ruta son las de siempre. Se sabe que en Córdoba es ‘alcohol cero’. Tienen que venir a vivir una fiesta, porque nosotros vamos a organizar un operativo con más de mil efectivos, con muchísima gente abocada a que haya seguridad en el evento. Por eso pedimos a la gente que venga con tiempo y tranquilidad”.

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