¿Cuándo empieza el mercado de pases de mitad de año en el fútbol argentino?

Mientras se disputa el tramo final del Torneo Apertura, los 30 equipos de Primera División ya piensan en los refuerzos de cara al segundo semestre.

El Torneo Apertura todavía está en marcha, pero el mercado de pases ya está en boca de todos los hinchas del fútbol argentino. Atrás quedaron los tiempos donde se esperaba el cierre de la competencia para ir en búsqueda de refuerzos. En Boca sueñan con Dybala, en River van por Gio Simeone para reforzar el ataque, pero los 28 equipos restantes de Primera División también tienen el foco puesto en algunos futbolistas que interesan.

La gran final del Torneo Apertura será el domingo 24 de mayo, pero increíblemente la ventana de traspasos de cara al segundo semestre iniciará recién el 9 de julio, según informa el sitio web oficial de la FIFA. La duración de la ventana será hasta el 2 de septiembre.

El sitio oficial de la FIFA indica que la ventana del mercado de pases de mitad de año será del 9 de julio al 2 de septiembre.

Cabe destacar que una vez que finalice el Torneo Apertura, los equipos que disputen competencias internacionales jugarán la última fecha de la fase de grupos -ya sea de Libertadores o Sudamericana- en la semana del 27 de mayo y luego comenzará el receso mundialista.

¿Cuándo se disputa el Mundial?

La próxima Copa del Mundo, a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá tendrá inicio el 11 de junio y finalizará el 19 de julio. La duración es más extensa que los anteriores ya que por primera vez competirán 48 selecciones en lugar de las 32 que lo hicieron hasta Qatar 2022.

La Selección Argentina sueña con repetir el título conseguido en Qatar 2022. (Foto: Getty).

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¿Cuándo empieza el Clausura 2026?

La AFA todavía no resolvió cuándo será el inicio del Torneo Clausura, aunque se estima que será entre el último fin de semana de julio y el primero de agosto. Cabe destacar que se jugará igual que el Apertura, aunque con las localías invertidas. Una vez que concluya esta competición, los campeones del Apertura y el Clausura jugarán por el Trofeo de Campeones, a partido único en sede neutral.

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