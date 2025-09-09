Diego Maradona Jr. y una sorpresiva frase contra Riquelme: “Yo elegí la parte buena”

La disputa entre Pablo Aimar y Juan Román Riquelme, dos número 10 de características muy diferentes, dividió a una generación. El hecho de que hayan sido los máximos referentes de River y Boca también terminó decantando a muchos chicos para ser hinchas del Millonario o del Xeneize. Algo parecido sucedió con Diego Maradona Jr.

Dialogando con Juan Pablo Varsky en una reciente entrevista en Clank!, el hijo del Diego reconoció haber tenido esa duda cuando era chico: “Yo siempre fui hincha de River. A los 10 años empezaron a pasar los partidos en Italia”, inició. “Y en esta época, vos sabes, o eras de Riquelme, o eras de Aimar. Y yo elegí la parte buena, Aimar“, admitió. “Era mejor. Futbolísticamente me gustaba más”, sentenció al respecto.

Cabe destacar que Diego Maradona (padre) y Riquelme tuvieron sus diferencias, con una relación que se terminó de romper con la decisión del hoy Presidente de Boca de renunciar a la Selección Argentina, acusando una diferencia de principios y “códigos” con Maradona.

Diego Maradona Jr. y la vez que conoció a Pablo Aimar

Diego Jr. también reveló que tuvo la oportunidad de conocer a Pablo Aimar, su gran ídolo en el fútbol: “Lo conocí y te digo, siempre estuve acostumbrado a hablar con jugadores, con técnicos, pero lo vi a Aimar y estaba emocionado como un nene. Aparte, me recibió en su casa, me regaló una camiseta suya del Benfica, un crack“, relató.

Diego Maradona Jr. y Pablo Aimar (@diegomaradonajunior)

“Mi viejo lo amaba a Aimar, siempre me habló bien de Pablo“, destacó sobre el Diego, y completó: “Me emocionó mucho una nota de Aimar que decía ‘cuando uno es chiquito, quiere ser un superhéroe y nosotros queríamos ser Maradona’, una frase maravillosa.”

