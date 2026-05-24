Diego Milito explicó la salida de Gustavo Costas de Racing y quién lo reemplazará: “Había que descomprimir esta olla a presión”

Tras conocerse la noticia sobre la destitución de Gustavo Costas de su cargo como entrenador de Racing, el presidente de la institución, Diego Milito, brindó una conferencia de prensa en la que dio detalles sobre cómo se dio la situación y los pasos a seguir en el club.

“Es un día obviamente muy triste, un día que nunca pensamos que podía llegar, pero así es el fútbol. Realmente estamos como todos los hinchas, tristes por esta situación. Ayer tuvimos una charla con Gustavo y con Saja, muy sincera y profunda analizando todo este semestre, analizando los últimos partidos y realmente en esta charla, que duró casi una hora, entendíamos que era un momento, porque somos del fútbol, que marcaba que con todo lo que venía sucediendo lamentablemente era un final de ciclo”, inició.

“Nos juntamos al mediodía, hablamos una hora y quedamos en hablar esta mañana con el plantel. Había que descomprimir esta olla a presión y que los chicos sientan esa liberación. Esta mañana nos íbamos a encontrar para decirle a los jugadores porque priorizamos el bien de Racing. En la tarde salió por todos lados que lo habíamos echado y me sorprendió. Lo hablé con él a la mañana, salió así y no fue de la mejor manera. Estamos dolidos con la situación y hay que mirar para delante”, siguió.

“Gustavo estaba de acuerdo porque las cosas las sentimos todos, que este plantel necesitaba un cambio de aire, un aire nuevo, con todo lo que ha sucedido en los últimos partidos, que marca un poco todo lo que venimos viviendo desde el clásico en adelante, que han pasado cosas insólitas, que marcan lo que vengo diciendo: era un final de ciclo”, agregó sobre la postura del entrenador.

Siguiendo por la misma línea, soltó: “Entendimos que la situación que se caía de maduro, nunca me manifestó fervientemente de querer quedarse porque los que vivimos en un vestuario lo sentimos que había que cambiar de aires, vemos lo que siente el jugador y esta situación se caía de maduro y el también lo sentía. Era innecesario forzarlo”.

Y sumó, con un análisis del semestre: “Me duele decirlo, es un momento duro, pero creo que era algo que había que hacer. Es un semestre difícil, malo. Somos todos responsables, yo en primer lugar como presidente del club. Duele, lógicamente, porque es Gustavo, porque tengo una gran relación con él y siempre estuvimos muy cerca de él en este último año y medio, en momento difíciles y lindos momentos”.

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Por otro lado, reveló que no fue fácil tomar esta decisión: “Me costó mucho tomar esta decisión, que fue casi en conjunta. Cuando nos sentamos a hablar los dos entendimos que debíamos descomprimir, porque algo no estaba funcionando y estos chicos necesitaban un cambio de aire, más allá de esta decisión porque era algo que se imponía. Duele porque tenemos una gran relación, más allá de todo lo que han dicho. Siempre estuvimos con él, fue un año y medio muy lindo, más allá de este semestre que no fue el que esperamos”.

Para cerrar, afirmó que habrá un interinato por los próximos dos partidos, en el cierre de Copa Sudamericana y 16avos de Copa Argentina: “Chirola Romero y Aued van a dirigir los partidos. Ya a partir de mañana me juntaré con Saja y la comisión para ver y planificar al próximo entrenador”.

Los números de Gustavo Costas como entrenador de Racing

Durante sus dos años y medio como entrenador de Racing, Costas dirigió un total de 134 partidos, con un saldo de 70 victorias, 25 empates y 39 derrotas. Además, se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025.

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