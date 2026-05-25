Artime elogió a Chiqui Tapia tras la victoria de Belgrano a River: “Acierto de la AFA”

El Pirata le ganó otro partido histórico al Millonario y el presidente del club lanzó su opinión sobre el formato del Torneo Apertura.

El Estadio Mario Alberto Kempes fue el escenario de la consagración de Belgrano de Córdoba en el Torneo Apertura 2026. En un partido cambiante, el Pirata se impuso por 3-2 ante River Plate en la final a pesar de haber estado en desventaja en dos oportunidades.

Un doblete de Uvita Fernández sobre el final del encuentro significó la coronación de los de Ricardo Zielinski, que sumaron la primera estrella para la institución en el fútbol argentino. Tras el encuentro, Luis Fabián Artime, ídolo y presidente de Belgrano, elogió a Claudio Tapia y al formato de la Liga Profesional.

“Belgrano fue el mejor. Para mí fue una final fantástica. Hablan de jerarquía, del fútbol… esto fue una final verdaderamente con 2 equipos que querían salir campeón, con una jerarquía bárbara. River llegó 3 veces y nos hizo 2 golazos. Nosotros lo dimos vuelta. Creo que el fútbol argentino está bien, loco. Por algo nos vienen a buscar…”, comenzó Luifa en charla con 351 Deportes.

Y recordó el fútbol de los años 90, con dominio de los grandes: “Este formato de campeonato hace que podamos competir. Yo estuve en el año ‘92 en Belgrano y peleábamos el descenso todos los años. En los campeonatos esos largos salían campeones Boca, River, Independiente, Racing…”.

Artime y Zelarayán en la premiación de Belgrano. (Foto: Getty)

“Ahora podemos competir. Eso es un acierto de la Asociación del Fútbol Argentino y de la liga, digan lo que digan. Hoy nosotros estamos competitivos. Si hubiera 20 equipos hoy Independiente Rivadavia, Belgrano, Talleres, Instituto y Platense se irían cada 2 años al descenso”, cerró Artime.

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Belgrano logró la clasificación a dos eventos más

Aunque la alegría por la primera conquista del club es suficiente para sus hinchas, el plantel de Belgrano se llevó más premios deportivos. Es que los de Zielinski son los primeros argentinos clasificados para la edición 2027 de la Copa Libertadores. Además, disputarán el Trofeo de Campeones de esta temporada, que a su vez abre puertas a partidos para otros títulos locales.

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