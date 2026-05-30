Sin Santiago Beltrán y con dos campeones: el equipo ideal del Torneo Apertura

Con Belgrano de Córdoba como el gran campeón, se terminó el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. A menos de una final, desde la organización del certamen revelaron en las redes sociales cuál fue el equipo ideal, que está conformado por futbolistas de 9 clubes diferentes.

En el aro se dio una sorpresa. Sin Santiago Beltrán, una de las grandes figuras de River a lo largo del certamen, quien ocupa esta posición es Álvaro Montero, de Vélez, ya que tan solo recibió 13 goles en 17 partidos y le valió la convocatoria al Mundial con la Selección Colombia.

Pasando a la defensa, como laterales aparecen Leandro Lozano, de Argentinos Juniors, por la banda derecha, mientras que por la izquierda aparece Marcos Acuña, que quedó fuera de la lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial a pesar de su buen rendimiento en el certamen. La zaga central cuenta con un campeón como Lisandro López, junto a Tomás Palacios, de Estudiantes.

En la mitad de la cancha, el doble cinco está compuesto por Leandro Paredes, el capitán de Boca, junto a Federico Fattori, de buena labor en el Bicho de La Paternal que quedó afuera de las semis por penales. Por la banda derecha está Ángel Di María, figura de Rosario Central, y por la izquierda Matías Fernández, de Independiente Rivadavia, que quedó primero en la tabla anual.

Finalmente, en la delantera hay una referencia de área y un enganche. El encargado de crear juego es Lucas Zelarayán, figura y referente de Belgrano de Córdoba, mientras que el 9 es Gabriel Ávalos, de Independiente, ya que fue el máximo anotador del certamen con nueve goles.

El equipo ideal del Torneo Apertura.

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Por otro lado, el entrenador elegido para es Ricardo Zielinski. El ‘Ruso’ fue el encargado de llevar a Belgrano de Córdoba a la primera final de su historia y la coronó de la mejor manera al vencer a River 3 a 2 en el Mario Alberto Kempes, para sumar también su primer título como DT.

El equipo ideal del Torneo Apertura

El XI elegido fue: Álvaro Montero (Vélez); Leandro Lozano (Argentinos Juniors), Lisandro López (Belgrano), Tomás Palacios (Estudiantes), Marcos Acuña (River); Ángel Di María (Rosario Central), Leandro Paredes (Boca), Federico Fattori (Argentinos Juniors), Matías Fernández (Independiente Rivadavia); Lucas Zelarayán (Belgrano) y Gabriel Ávalos (Independiente).

Datos claves

Belgrano de Córdoba se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 con Lucas Zelarayán .

se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 con . Gabriel Ávalos de Independiente fue el máximo goleador del certamen con nueve anotaciones.

de Independiente fue el máximo goleador del certamen con nueve anotaciones. Álvaro Montero integra el equipo ideal tras recibir trece goles en diecisiete partidos.