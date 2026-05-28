Diego Milito habló con Hernán Crespo y tiene otros candidatos para reemplazar a Gustavo Costas en Racing

El presidente de Racing despidió a Gustavo Costas y analiza a su reemplazante para el segundo semestre del año.

Racing vive un momento de crisis como hacía muchísimo tiempo no ocurría. El último fin de semana Diego Milito despidió a Gustavo Costas y rápidamente comenzó a buscarle un reemplazante. Pero no todo es tan sencillo como parece.

Aparecieron diversos apellidos con posibilidades de tomar las riendas del plantel después de que el ídolo fuera removido de su cargo a dos años y medio de haber asumido. Uno de ellos, Hernán Crespo.

El nacido en Florida no tiene trabajo desde su paso por São Paulo, y ya mantuvo una reunión virtual con Milito y Sebastián Saja, quien oficia como Director Deportivo. Si bien quedaron conformes con lo dialogado, desde el entorno del entrenador sostienen que el escaso presupuesto que posee la Academia para refuerzos lo aleja en sus chances.

Hernán Crespo, uno de los candidatos a dirigir en Racing. (Alexandre Schneider/Getty Images)

Más allá de esta postura, sigue en carrera, pero deberán volver a charlar para que se puedan limar asperezas. Y las alternativas que aparecían, empiezan a dilatarse: Nicolás Diez seguirá al frente de Argentinos Juniors, algo que también sucederá con Guillermo Barros Schelotto en Vélez Sarsfield. En tanto, Luis Zubeldía y Martín Demichelis también se mantendrán en Fluminense y Mallorca, respectivamente.

El que está completamente relegado es Martín Anselmi, que se encuentra sin trabajo desde marzo pasado tras su salida de Botafogo, pese a que reúne una de las grandes características que buscan el Príncipe y Saja: no estar en actividad. De esta manera, empieza a tomar forma la posibilidad de que haya un tapado del que guarden su nombre bajo siete llaves. Pero como aún tienen tiempo, recién esperarán a que Racing culmine con el semestre -este domingo enfrenta a Defensa y Justicia por la Copa Argentina– para definir al próximo entrenador.

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¿Chirola Romero tiene chances de continuar?

Luego de lo que fue el triunfo de Racing sobre Independiente Petrolero, el DT interino, Sebastián Romero, fue consultado por la posibilidad de continuar en el cargo si es que Diego Milito no encuentra al reemplazante de Gustavo Costas.

“El lunes estoy de nuevo en Casa Tita con los chicos, es el compromiso que tengo con el club a largo plazo. Lo del domingo, es un desafío lindo, pero después del domingo ya pienso en Rosario Central con la Reserva”, indicó en conferencia de prensa.

DATOS CLAVES

Diego Milito despidió a Gustavo Costas de Racing el último fin de semana.

despidió a Gustavo Costas de Racing el último fin de semana. Hernán Crespo mantuvo una reunión virtual para ser el nuevo entrenador de Racing.

mantuvo una reunión virtual para ser el nuevo entrenador de Racing. Este domingo Racing enfrentará a Defensa y Justicia por la Copa Argentina.