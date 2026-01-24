Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Con los tres refuerzos en cancha, la posible formación de River para el estreno en el Apertura 2026 ante Barracas Central

El Millonario hace su debut oficial en el año visitando el Estadio Claudio Chiqui Tapia desde las 17.00.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
El DT se estrena en un nuevo torneo al frente del Millonario.
© NurPhoto via Getty ImagesEl DT se estrena en un nuevo torneo al frente del Millonario.

Llegó la hora de la verdad para River. Este sábado, desde las 17.00, el equipo que conduce Marcelo Gallardo hará su estreno en el Apertura 2026 de la Copa de la Liga como visitante de Barracas Central en el Estadio Claudio Chiqui Tapia, con arbitraje de Nicolás Ramírez y Héctor Paletta como principal responsable del VAR.

Sabiendo que es obligación mejorar la imagen con la que cerró 2025, El Millonario se movió rápido en el mercado de pases para cerrar la llegada de tres refuerzos de jerarquía: Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, todos con serias chances de ser titulares en el debut oficial.

Dos futbolistas importantes que no estarán a disposición del entrenador son Franco Armani y Marcos Acuña, ambos recuperándose de lesiones que sufrieron a lo largo de la pretemporada. Otro que no llegó a recuperarse a tiempo fue Fabricio Bustos.

Ante esa situación, Santiago Beltrán hará su debut absoluto defendiendo el arco de River en un partido oficial de Primera División. El arquero de 21 años dejó buenas sensaciones a Gallardo en los amistosos de pretemporada y por eso se decidió esperar a Armani, incluso cuando viene de recibir el alta mérdica.

River visita a Barracas Central en su primer partido oficial del año.

River visita a Barracas Central en su primer partido oficial del año.

Una de las dudas que mantiene el DT para el partido está en mitad de cancha, donde no definió si será Galoppo, Castaño o Tomás Galván quien acompañe a Anibal Moreno y Fausto Vera, con Juanfer Quintero más adelantado. La otra, si será Colidio o Subiabre el compañero de ataque de Sebastián Driussi.

Publicidad

La posible formación de River

Con la presencia de Paulo Díaz y todos los refuerzos, Marcelo Gallardo confirmó los convocados para el debut de River en el Apertura

ver también

Con la presencia de Paulo Díaz y todos los refuerzos, Marcelo Gallardo confirmó los convocados para el debut de River en el Apertura

Así las cosas, River podría formar con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo o Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio o Ian Subiabre.

La posible formación de Barracas

El equipo que conduce Rubén Darío Insúa, por su parte, alinearía con Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Ignacio Tapia, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia y Facundo Bruera.

¿Dónde ver en vivo Barracas vs. River?

El partido entre Barracas Central y River, correspondiente a la primera fecha del Apertura 2026 de la Copa de la Liga, podrá verse en vivo y en directo por ESPN Premium desde las 17.00, siempre que se cuente con el Pack Fútbol contratado.

Publicidad

Data clave

  • River debuta en el Apertura 2026 frente a Barracas este sábado a las 17:00.
  • El arquero Santiago Beltrán realizará su debut oficial ante las lesiones de Armani y Acuña.
  • Los refuerzos Vera, Moreno y Viña figuran como posibles titulares en el esquema de River.
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

jpasman
toti pasman

Lo mejor del verano de un River de Gallardo que sigue igual que el año pasado fue el pibe Beltrán

Lee también
Gallardo define el once de River para visitar a Barracas
River Plate

Gallardo define el once de River para visitar a Barracas

Con Armani casi descartado, así formaría River vs. Barracas Central
River Plate

Con Armani casi descartado, así formaría River vs. Barracas Central

Gonzalo Morales dejó Boca y regresó a Barracas Central
Fútbol Argentino

Gonzalo Morales dejó Boca y regresó a Barracas Central

Habló Riquelme: "Estamos en deuda y soñamos con la Libertadores"
Boca Juniors

Habló Riquelme: "Estamos en deuda y soñamos con la Libertadores"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo