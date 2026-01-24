Con los tres refuerzos en cancha, la posible formación de River para el estreno en el Apertura 2026 ante Barracas Central

Llegó la hora de la verdad para River. Este sábado, desde las 17.00, el equipo que conduce Marcelo Gallardo hará su estreno en el Apertura 2026 de la Copa de la Liga como visitante de Barracas Central en el Estadio Claudio Chiqui Tapia, con arbitraje de Nicolás Ramírez y Héctor Paletta como principal responsable del VAR.

Sabiendo que es obligación mejorar la imagen con la que cerró 2025, El Millonario se movió rápido en el mercado de pases para cerrar la llegada de tres refuerzos de jerarquía: Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, todos con serias chances de ser titulares en el debut oficial.

Dos futbolistas importantes que no estarán a disposición del entrenador son Franco Armani y Marcos Acuña, ambos recuperándose de lesiones que sufrieron a lo largo de la pretemporada. Otro que no llegó a recuperarse a tiempo fue Fabricio Bustos.

Ante esa situación, Santiago Beltrán hará su debut absoluto defendiendo el arco de River en un partido oficial de Primera División. El arquero de 21 años dejó buenas sensaciones a Gallardo en los amistosos de pretemporada y por eso se decidió esperar a Armani, incluso cuando viene de recibir el alta mérdica.

River visita a Barracas Central en su primer partido oficial del año.

Una de las dudas que mantiene el DT para el partido está en mitad de cancha, donde no definió si será Galoppo, Castaño o Tomás Galván quien acompañe a Anibal Moreno y Fausto Vera, con Juanfer Quintero más adelantado. La otra, si será Colidio o Subiabre el compañero de ataque de Sebastián Driussi.

La posible formación de River

Así las cosas, River podría formar con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo o Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio o Ian Subiabre.

La posible formación de Barracas

El equipo que conduce Rubén Darío Insúa, por su parte, alinearía con Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Ignacio Tapia, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia y Facundo Bruera.

¿Dónde ver en vivo Barracas vs. River?

El partido entre Barracas Central y River, correspondiente a la primera fecha del Apertura 2026 de la Copa de la Liga, podrá verse en vivo y en directo por ESPN Premium desde las 17.00, siempre que se cuente con el Pack Fútbol contratado.

