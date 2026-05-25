Los cafeteros integran el Grupo K de la Copa del Mundo junto a Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán.

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026 y en Colombia se vivió un lunes a pura emoción ya que Néstor Lorenzo dio a conocer la nómina de 26 futbolistas que representarán al combinado cafetero en la Copa del Mundo. Entre los convocados aparecen dos jugadores de River, uno de Rosario Central, uno de Independiente y otro de Vélez.

La Selección Colombia integra el Grupo K del Mundial junto a Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán. La actividad se dividirá entre México y Estados Unidos. Habrá encuentros en la Ciudad de México y en Guadalajara, mientras que en Estados Unidos se disputarán partidos en Houston, Miami y Atlanta.

Néstor Lorenzo citó a Juanfer Quintero y a Kevin Castaño de River, mientras que de Rosario Central a Jaminton Campaz, de Independiente a Santiago Arias y de Vélez a Álvaro Montero. También hay algunos viejos conocidos del fútbol argentino como lo son Jorge Carrascal y Juan Portilla, ambos actualmente en el Brasileirao.

Los fanáticos argentinos ya analizan quién levantará el trofeo consultando las mejores apuestas al ganador del certamen.

El extraño caso de Kevin Castaño

Si bien lo convocó en los últimos años, la actualidad de Kevin Castaño en River es preocupante. Néstor Lorenzo puso en la balanza su historial y lo que ya le rindió en el pasado, ya que su presente en el club de Núñez es muy poco destacable. Sin ir más lejos, Coudet no lo citó en muchos de los últimos partidos y cuando le tocó jugar -el pasado miércoles ante Bragantino- tuvo una actuación muy pobre.

Kevin Castaño irá al Mundial 2026.

Publicidad

El fixture de Colombia en el Mundial 2026

17/06 | Colombia vs. Uzbekistán – Estadio Azteca, Ciudad de México

23/06 | Colombia vs. RD del Congo – Estadio Chivas, Guadalajara

27/06 | Colombia vs. Portugal – Hard Rock Stadium, Miami

La lista completa de la Selección Colombia

ARQUEROS: Vargas, Montero, Ospina.

DEFENSORES: Sánchez, Lucumí, Ditta, Mina, Muñoz, S. Arias, Mojica, Machado.

VOLANTES: Ríos, Lerma, Castaño, Portilla, Puerta, J. Arias, Carrascal, Quintero, James Rodríguez, Campaz.

DELANTEROS: Hernández, Díaz, Suárez, Gómez, Córdoba.

DATOS CLAVE

El entrenador Néstor Lorenzo anunció la lista definitiva de 26 convocados de la Selección Colombia.

anunció la lista definitiva de 26 convocados de la Selección Colombia. Los futbolistas de River Plate Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño integran la nómina oficial.

y Kevin Castaño integran la nómina oficial. La citación incluyó a Jaminton Campaz, Santiago Arias y Álvaro Montero del fútbol argentino.