Lionel Scaloni se emocionó por una pregunta de Martín Palermo en la conferencia previa al debut de Argentina en el Mundial

A 24 horas de enfrentar a Argelia, el entrenador vivió un momento inesperado cuando el Titán le hizo revivir recuerdos compartidos en Estudiantes de La Plata.

En la antesala del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, la expectativa y los nervios propios de una Copa del Mundo comienzan a ganar protagonismo. Sin embargo, en medio de la ansiedad, Lionel Scaloni encontró un momento de distensión tan inesperado como emotivo durante la conferencia previa al duelo frente a Argelia. Y es que Martín Palermo, amigo y ex compañero, se encontraba sentado entre los periodistas para hacerle una pregunta.

Todo ocurrió cuando, tras una serie de consultas tácticas, el goleador tomó la palabra como un acreditado más y se presentó. “Hola Lio, Martín Palermo de DSports“, empezó Palermo, quien forma parte de la cobertura televisiva del torneo.

La naturalidad de la situación sorprendió por completo a Scaloni, al punto de demorar poco más de un segundo en reconocer a Martín. “¿Estabas desde el comienzo? No te había visto“, respondió entre sonrisas y con los ojos abiertos, antes de escuchar la pregunta de quien fue su compañero en Estudiantes de La Plata.

🥹🇦🇷 Lionel Scaloni SE EMOCIONÓ al escuchar la pregunta del mismísimo MARTÍN PALERMO en la conferencia:



“Me emociona, y mirá te emociona a vos también. Yo estuve cuatro meses sin jugar y vos fuiste uno de los que me abrió las puertas”.



Momentazo. ❤️ pic.twitter.com/wPbNRPUprJ — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 15, 2026

Lejos de una consulta relacionada con el partido, Palermo apeló a la historia compartida entre ambos. “No te hablo como periodista, sino como compañero que fuimos. Mi pregunta es de esa época, que compartimos lindos momentos en Estudiantes. ¿Te imaginabas esto?”, lanzó. Y Scaloni no pudo evitar responder con su sensibilidad ya característica. “¿Qué me hubiera imaginado, Martín? Me extraña… Qué alegría verte. Me emociona porque hemos vivido cosas muy fuertes juntos. Viste, vos también te emocionás“.

Luego de que la situación despertara los aplausos en la sala, el DT se quitó las lágrimas de los ojos y aprovechó para contar la razón por la que Palermo resulta una persona tan importante en su vida. “Se comportó muy bien conmigo. Viví una época muy bonita en Estudiantes, pero antes estuve tres o cuatro meses sin jugar y fue uno de los que me abrió las puertas“. Y agregó: “Con su alegría… Es un amigo del fútbol. Te aprecio un montón. Gracias por estar y sabés lo lindo y duro que es estar acá“.

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UN ABRAZO MUY ALBICELESTE 🫂🇦🇷



🥹 Lionel Scaloni buscó a Martín Palermo apenas terminó la conferencia de prensa y nos dejaron este emotivo momento.#SeHablaAsiDSPORTS #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/fSPEmFGOHS — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

El momento no terminó con la respuesta. Una vez finalizada la conferencia, Scaloni se acercó a Palermo para fundirse en un abrazo e intercambiar algunas palabras lejos de los micrófonos. Además, antes de retirarse, intercambió gestos a la distancia con Djalminha, excompañero suyo en el Deportivo La Coruña, quien se encontraba presente entre los asistentes luego de haber estado presente en un entrenamiento de la Selección.

Datos clave

Lionel Scaloni se emocionó ante una pregunta de Martín Palermo en conferencia de prensa.

se emocionó ante una pregunta de en conferencia de prensa. El exgoleador Martín Palermo se acreditó como periodista para el canal DSports .

se acreditó como periodista para el canal . La Selección Argentina jugará su primer partido del Mundial frente a Argelia.