¿El errado de 2026? Nicolás Tripichio falló una insólita situación de gol para San Lorenzo vs. Unión

San Lorenzo visitó a Unión por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 con la misión de volver a Buenos Aires con los tres puntos y recuperarse del duro golpe de haber perdido el clásico ante Huracán el pasado fin de semana. Los locales comenzaron mejor, tuvieron la pelota y las situaciones más claras, pero el partido pudo haber cambiado a los 34 minutos del primer tiempo.

Nicolás Tripichio, futbolista de San Lorenzo capturó un rebote luego de una gran atajada del arquero de Unión ante Alexis Cuello y quedó prácticamente en soledad con el arco, que solamente era cubierto por un defensor del Tatengue. Tripichio, desde el punto del penal, pateó por abajo y la pelota dio en el futbolista rival, por lo que falló una oportunidad que hubiese sido la apertura del marcador.

El errado de Tripicio

Así le fue a San Lorenzo en el inicio del Torneo Apertura

Fecha 1: San Lorenzo 2 – 3 Lanús

Fecha 2: Gimnasia (M) 0 – 1 San Lorenzo

Fecha 3: San Lorenzo 1 – 0 Central Córdoba

Fecha 4: Huracán 1 – 0 San Lorenzo

Unión también falló una situación imposible

