¿El errado de 2026? Nicolás Tripichio falló una insólita situación de gol para San Lorenzo vs. Unión

El equipo de Damián Ayude visitó al Tatengue en Santa Fe por la quinta jornada de la Zona A del Torneo Apertura.

Por Lautaro Toschi

San Lorenzo visitó a Unión por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 con la misión de volver a Buenos Aires con los tres puntos y recuperarse del duro golpe de haber perdido el clásico ante Huracán el pasado fin de semana. Los locales comenzaron mejor, tuvieron la pelota y las situaciones más claras, pero el partido pudo haber cambiado a los 34 minutos del primer tiempo.

Nicolás Tripichio, futbolista de San Lorenzo capturó un rebote luego de una gran atajada del arquero de Unión ante Alexis Cuello y quedó prácticamente en soledad con el arco, que solamente era cubierto por un defensor del Tatengue. Tripichio, desde el punto del penal, pateó por abajo y la pelota dio en el futbolista rival, por lo que falló una oportunidad que hubiese sido la apertura del marcador.

El errado de Tripicio

Así le fue a San Lorenzo en el inicio del Torneo Apertura

  • Fecha 1: San Lorenzo 2 – 3 Lanús
  • Fecha 2: Gimnasia (M) 0 – 1 San Lorenzo
  • Fecha 3: San Lorenzo 1 – 0 Central Córdoba
  • Fecha 4: Huracán 1 – 0 San Lorenzo

Unión también falló una situación imposible

Unión de Santa Fe 0-0 San Lorenzo EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

