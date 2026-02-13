Es tendencia:
Unión de Santa Fe 0-0 San Lorenzo EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

En el Estadio 15 de Abril, el Tatengue recibe al Ciclón en un duelo apasionante por la quinta fecha del campeonato.

2' PT - ¡Lo tuvo Unión!

Tras el centro de tiro libre, Ludueña ganó de cabeza en el área pero el remate se fue apenas desviado.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Por la quinta fecha, ya se enfrentan Unión y San Lorenzo.

¡Se demora el inicio!

Hay una red rota en uno de los arcos y se trabaja para arreglarla.

¡Salen los equipos!

Con sus capitanes al frente, Unión y San Lorenzo ya están sobre el campo de jugo del Estadio 15 de Abril.

Los suplentes de San Lorenzo

Devecchi, Rodríguez Pagano, Corujo, López, Gulli, Rattalino, Cardillo, F. Perruzzi, Reali, Ladstatter, Herazo, Vietto.

Los suplentes de Unión

Meuli, Álvarez, Paz, Bruno Pittón, Menossi, Solari, Cuello, Giaccone, Palavecino, Aguirre, Grella, Díaz.

Todo listo en los vestuarios

Las camisetas aguardan por sus respectivos dueños para saltar al campo de juego.

Los jugadores, a calentar

Los futbolistas de ambos equipos ya realizan los trabajos precompetitivos.

¡ASÍ VA SAN LORENZO!

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello, Gregorio Rodríguez.

¡ASÍ FORMA UNIÓN!

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia.

Cómo llega San Lorenzo

  • Huracán 1-0 San Lorenzo
  • San Lorenzo 1-0 Central Córdoba
  • Gimnasia (M) 0-1 San Lorenzo
  • San Lorenzo 2-3 Lanús

Cómo llega Unión de Santa Fe

  • Central Córdoba 1-0 Unión
  • Unión 4-0 Gimnasia (M)
  • Lanús 2-1 Unión
  • Unión 0-0 Platense

Los árbitros de Unión - San Lorenzo

  • Árbitro: Ariel Penel
  • Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Asistente 2: Iván Núñez
  • Cuarto árbitro: José Díaz
  • VAR: Hernán Mastrángelo
  • AVAR: Mariana De Almeida

Por Nahuel De Hoz

Mauro Pittón y Alexis Cuello, protagonistas de Unión y San Lorenzo.
© GettyMauro Pittón y Alexis Cuello, protagonistas de Unión y San Lorenzo.

En el último turno del viernes, Unión de Santa Fe recibe a San Lorenzo por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El partido que se disputa en el Estadio 15 de Abril, comienza a partir de las 22:15 horas y cuenta con el arbitraje de Ariel Penel. El encuentro en cuestión es transmitido por la pantalla de TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.

