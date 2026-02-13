Unión de Santa Fe 0-0 San Lorenzo EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

Matías Mansilla ; Lautaro Vargas , Maizon Rodríguez , Juan Pablo Ludueña , Mateo Del Blanco ; Julián Palacios , Rafael Profini , Mauro Pittón , Franco Fragapane ; Cristian Tarragona , Marcelo Estigarribia .

Orlando Gill ; Ezequiel Herrera , Franco Lorenzón , Gastón Hernández , Mathias De Ritis ; Nicolás Tripichio , Ignacio Perruzzi , Gonzalo Abrego ; Ezequiel Cerutti , Alexis Cuello , Gregorio Rodríguez .

Con sus capitanes al frente, Unión y San Lorenzo ya están sobre el campo de jugo del Estadio 15 de Abril.

En el último turno del viernes, Unión de Santa Fe recibe a San Lorenzo por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El partido que se disputa en el Estadio 15 de Abril, comienza a partir de las 22:15 horas y cuenta con el arbitraje de Ariel Penel. El encuentro en cuestión es transmitido por la pantalla de TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.