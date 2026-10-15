El título que faltaba: se confirmó cuándo se definirán todos los trofeos del fútbol argentino en 2026

Quedan cinco trofeos que entregarse este año y ya se conocieron las fechas de todas las definiciones.

En lo que va del 2026, se hizo entrega de dos títulos en el fútbol argentino. Belgrano fue el primer campeón del año luego de vencer a River en la final del Torneo Apertura, cuando le ganó por 3 a 2 en el Mario Alberto Kempes, allá por el 24 de mayo.

Ya en este semestre, el pasado 26 de septiembre, Rosario Central venció a Estudiantes de La Plata y se quedó con el trofeo de la Supercopa Internacional, el segundo título de esta temporada. A falta de dos meses para que se cierre el año deportivo en el fútbol argentino, todavía restan definirse ni más ni menos que cinco títulos: el Clausura, la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones.

Este jueves, la AFA definió la última fecha que restaba entre estos certámenes, ya que hizo oficial que la Supercopa Argentina se disputará el viernes 13 de noviembre. A continuación, un desglose con las sedes confirmadas, las fechas y los equipos que siguen en pie de lucha.

Los cinco trofeos que aún esperan dueño en 2026

Torneo Clausura

Restan cuatro fechas de la fase de liga y los playoffs. De momento, por chances matemáticas, todos los equipos pueden pelear por el campeonato. La final será el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único de La Plata.

Copa Argentina

El certamen federal se encuentra en las semifinales, en las que se enfrentarán Atlético Tucumán y Platense por un lado, que se jugará el 28 de octubre en el Estadio Padre Martearena de Salta, mientras que por el otro lo harán Boca y Banfield, el sábado 14 de noviembre sin sede definida, pero pica en punta el Malvinas Argentina de Mendoza.

La final, que tampoco tiene sede, se jugará el miércoles 2 de diciembre.

Supercopa Argentina

La confirmación más reciente. El partido tendrá como representantes a Estudiantes de La Plata, como el ganador del Trofeo de Campeones de 2025, y a Independiente Rivadavia, como el campeón de la Copa Argentina 2025.

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Este trofeo a partido único se jugará el viernes 13 de noviembre en Córdoba. A falta de oficialización de parte de AFA, será en el Gigante de Alberdi, estadio de Belgrano.

Trofeo de Campeones

El último partido oficial del año. Será el 19 de diciembre en el Mario Alberto Kempes, en un encuentro que se disputará entre el campeón del Apertura –Belgrano– y el campeón del Clausura, que se conocerá una semana antes.

Tabla Anual

Se definirá cuando termine la etapa de liga del Clausura. A día de hoy, el líder es Independiente Rivadavia, pero está todo muy apretado. La última fecha será el fin de semana del 6 y 7 de noviembre, ya que restan cuatro jornadas para que finalice. Así está la zona alta de la tabla a día de hoy:

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Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Boca Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES Argentinos Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES Rosario Central – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA Vélez Sarsfield – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Instituto – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 46 puntos – COPA SUDAMERICANA Estudiantes LP – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia de La Plata – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA Lanús – 44 puntos Defensa y Justicia – 43 puntos Independiente – 42 puntos Huracán – 41 puntos

Así está el Torneo Clausura