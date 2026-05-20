Santos vs. San Lorenzo EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ Premium por la Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto

En el Estádio Urbano Caldeira, el Peixe recibe al Cuervo por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Sudamericana. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

Este miércoles 20 de mayo se enfrentan Santos y San Lorenzo por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Sudamericana en el Estádio Urbano Caldeira. El encuentro comienza a las 19:00 horas y se puede ver por ESPN y Disney+ Premium. Además, el árbitro es el venezolano Alexis Herrera y en el VAR está su compatriota Juan Soto.

Santos vs. San Lorenzo: minuto a minuto

La posible formación de Santos vs. San Lorenzo

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres, Gonzalo Escobar; Gustavo Henrique, Willian Arão; Gabriel Bontempo, Neymar, Moisés; y Gabriel Barbosa. DT: Cuca.

La posible formación de San Lorenzo vs. Santos

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathias De Ritis; Nahuel Barrios, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

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Terna arbitral de Santos vs. San Lorenzo

Árbitro principal: Alexis Herrera (Venezuela)

Asistente 1: Jorge Urrego (Venezuela)

Asistente 2: Lubin Torrealba (Venezuela)

Cuarto árbitro: Carlos Parra (Venezuela)

VAR: Juan Soto (Venezuela)

AVAR: Reyes Soto (Venezuela)

Tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Sudamericana