El presidente de un histórico del Ascenso apuntó contra sus hinchas: “El peor enemigo es la gente”

Chacarita cayó el pasado fin de semana ante Patronato y el máximo mandatario de los de San Martín amenazó con llamar a elecciones.

Chacarita atraviesa un presente irregular en la Primera Nacional. La institución de San Martín, que supo salir campeón en Primera División allá por el año 1969, hoy en día busca reconstruirse para volver a la elite del fútbol argentino, pero en los últimos años no obtuvo los resultados esperados.

La Primera Nacional es compleja, sumamente complicada y aspirar al ascenso es para pocos. Chacarita perdió el pasado fin de semana ante Patronato por 2 a 0 en Paraná y quedó en el puesto número 14 de la Zona B, lejos de la zona de playoffs y cerca de los puestos de descenso, aunque cabe aclarar que la diferencia de puntos entre quienes descienden y están en puestos de reducido no es grande.

Néstor Di Pierro, presidente de Chacarita Juniors, apuntó contra la oposición y también contra algunos hinchas, a quienes acusó de querer que el Funebrero pierda. El máximo mandatario brindó declaraciones explosivas en las que amenazó con llamar a elecciones para que lo suceda alguien que pueda “solucionar” los problemas del elenco de San Martín.

¿Qué dijo Néstor Di Pierro?

El máximo mandatario del Funebrero dialogó con Mano a Mano Cahacarita y dijo: “El miércoles vamos a hacer una reunión de Comisión Directiva y voy a proponer una Asamblea y que llamemos a elecciones para ver si todos los que escriben de afuera tienen la solución para sacar el club adelante. Si la tienen, los apoyo. Me dan bronca los cagones, que no vienen de frente y escriben de atrás”.

Patronato venció 2 a 0 a Chacarita. (Foto: Prensa Chacarita).

Además, agregó: “Hay gente de Chacarita que se levanta los domingos y prende una vela para que perdamos. Lo demuestran cada vez que hacemos un gol y ellos, en la platea, no lo gritan. Son los mismos que no se ganaron un lugar y no quisieron estar. A mí ya no me entran las balas. Que escriban, que me deseen la muerte, no importa. El peor enemigo de Chacarita es la propia gente. Es autodestructivo”.

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También dijo: “Hay personajes que estuvieron en el club y nunca aparecen como culpables. Vos podés estar enojado por el presente, pero pagar una cuota de 24 mil pesos no te da derecho a meterte con la familia del otro. Se puede opinar y expresarse, pero con respeto. Entiendo el enojo del hincha. Intento dar lo mejor, pero yo no hago los goles“.

“Estuvimos al borde de la quiebra y hoy saneamos al club. Hay muchos que nos prometieron ayudar económicamente y desaparecieron, como el Municipio. Estamos acostumbrados a darle valor a la palabra y cuando te mienten, duele y se te complica todo. Hoy tenemos un déficit mensual de 200 o 300 millones de pesos y no contamos con 120 o 130 millones que nos iba a dar la Municipalidad por el 1 por ciento de la lotería”, completó Di Pierro.

DATOS CLAVE

Chacarita Juniors perdió 2 a 0 contra Patronato y quedó decimocuarto en la Zona B.

perdió 2 a 0 contra Patronato y quedó decimocuarto en la Zona B. El presidente Néstor Di Pierro amenazó con llamar a elecciones anticipadas tras las críticas.

amenazó con llamar a elecciones anticipadas tras las críticas. Di Pierro denunció un déficit mensual de 200 a 300 millones de pesos en el club.