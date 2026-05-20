Arrasaron: en dos horas, se agotaron las entradas para la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano

Luego de la preventa con Naranja X, los hinchas de ambos equipos liquidaron todas las entradas para la final del domingo.

Este domingo 24 de mayo, en la provincia de Córdoba, River y Belgrano definirán al primer campeón del fútbol argentino. El partido se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes, que contará con todos sus lugares ocupados, debido a que los hinchas de ambos equipos agotaron las entradas.

Después de lo que fue la preventa exclusiva para clientes de Naranja X, la cual se llevó a cabo el martes 19 de mayo, en tan solo dos horas los tickets virtuales volaron. Sí, tanto los fanáticos del Millonario como los del Pirata realizaron una fila virtual y adquirieron sus respectivas entradas.

A raíz de esta situación, el recinto ubicado en la capital de la provincia cordobesa contará con un aforo de 57.000 espectadores, que es la capacidad habilitada por el Consejo de Seguridad Deportiva Provincial, el organismo del Ministerio de Seguridad que está encargado de regular, coordinar y autorizar la realización de eventos y competencias deportivas en todo el territorio cordobés.

Los precios de las entradas de la final entre River y Belgrano

River

Popular Willington (socio): $80.000.

Popular Willington (no socio): $150.000.

Platea Ardiles (socio): $120.000.

Platea Ardiles (no socio): $180.000.

Belgrano

Popular Artime (socio): $80.000.

Popular Artime (no socio): $150.000.

Platea Gasparini (socio): $120.000.

Platea Gasparini (no socio): $180.000

Publicidad

El historial de Yael Falcón Pérez dirigiendo River y Belgrano

Como árbitro ante River, el árbitro Yael Falcón Pérez estuvo presente en 22 encuentros, donde el Millonario ganó 9, empató 5 y perdió 8, siendo el equipo al que más dirigió en su carrera.

Frente a Belgrano, en cambio, lo comandó en 9 oportunidades, donde el Pirata ganó 3 encuentros y perdió 6, sin empates.

Yael Falcón Pérez, el árbitro de River – Belgrano

Publicidad

Terna arbitral de River vs. Belgrano

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

Quinto árbitro: Pablo Gualtieri

VAR: Leandro Rey Hilfer

AVAR: Salomé Di Iorio

DATOS CLAVES