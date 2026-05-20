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Torneo Apertura

Arrasaron: en dos horas, se agotaron las entradas para la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano

Luego de la preventa con Naranja X, los hinchas de ambos equipos liquidaron todas las entradas para la final del domingo.

El Mario Alberto Kempes será sede de la final del Apertura.
© Getty ImagesEl Mario Alberto Kempes será sede de la final del Apertura.

Este domingo 24 de mayo, en la provincia de Córdoba, River y Belgrano definirán al primer campeón del fútbol argentino. El partido se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes, que contará con todos sus lugares ocupados, debido a que los hinchas de ambos equipos agotaron las entradas.

Después de lo que fue la preventa exclusiva para clientes de Naranja X, la cual se llevó a cabo el martes 19 de mayo, en tan solo dos horas los tickets virtuales volaron. Sí, tanto los fanáticos del Millonario como los del Pirata realizaron una fila virtual y adquirieron sus respectivas entradas.

A raíz de esta situación, el recinto ubicado en la capital de la provincia cordobesa contará con un aforo de 57.000 espectadores, que es la capacidad habilitada por el Consejo de Seguridad Deportiva Provincial, el organismo del Ministerio de Seguridad que está encargado de regular, coordinar y autorizar la realización de eventos y competencias deportivas en todo el territorio cordobés.

Los precios de las entradas de la final entre River y Belgrano

River

  • Popular Willington (socio): $80.000.
  • Popular Willington (no socio): $150.000.
  • Platea Ardiles (socio): $120.000.
  • Platea Ardiles (no socio): $180.000.
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Belgrano

  • Popular Artime (socio): $80.000.
  • Popular Artime (no socio): $150.000.
  • Platea Gasparini (socio): $120.000.
  • Platea Gasparini (no socio): $180.000

El historial de Yael Falcón Pérez dirigiendo River y Belgrano

Como árbitro ante River, el árbitro Yael Falcón Pérez estuvo presente en 22 encuentros, donde el Millonario ganó 9, empató 5 y perdió 8, siendo el equipo al que más dirigió en su carrera.

Frente a Belgrano, en cambio, lo comandó en 9 oportunidades, donde el Pirata ganó 3 encuentros y perdió 6, sin empates.

Yael Falcón Pérez, el árbitro de River – Belgrano

Yael Falcón Pérez, el árbitro de River – Belgrano

Terna arbitral de River vs. Belgrano

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
  • Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso
  • Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
  • Quinto árbitro: Pablo Gualtieri
  • VAR: Leandro Rey Hilfer
  • AVAR: Salomé Di Iorio

DATOS CLAVES

  • River y Belgrano definirán al campeón del fútbol argentino el domingo 24 de mayo.
  • Estadio Mario Alberto Kempes tendrá un aforo habilitado de 57.000 espectadores.
  • El martes 19 de mayo se agotaron las entradas virtuales en dos horas.
Julián Mazzara
Julián Mazzara
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