Boca cumplió con los deberes y se metió en cuartos de final del Torneo Clausura tras derrotar por 2 a 0 a Talleres en La Bombonera. Los de Claudio Úbeda no la pasaron bien ante los cordobeses, especialmente en el primer tiempo, pero golpearon en los momentos justos con un Miguel Merentiel inspirado y sacaron adelante un partido complejo. En la próxima instancia, el Xeneize jugará en condición de local frente a Argentinos Juniors, que el pasado sábado derrotó a Vélez en Liniers.

Como es habitual en el fútbol argentino, donde no se regala nada, hubo momentos de tensión en el duelo entre Boca y Talleres. Uno de ellos lo protagonizaron José Palomino y Leandro Paredes, que se dijeron algunas cosas en la cara.

Una vez finalizado el encuentro, José Palomino dialogó con ESPN y fue consultado por su pelea con Leandro Paredes y el defensor reveló qué fue lo que sucedió: “Fueron cosas del partido, je. Cuando pasan esas cosas no me gusta. Me quiso hacer sentir que estoy de visitante y a mí de guapo no me gusta, pero son cosas normales que pasan ahí en el partido“.

Palomino, un jugador experimentado con muchos años en Europa

José Palomino, de 35 años, se formó futbolísticamente en San Lorenzo y allí debutó en Primera en 2009. Tras cuatro años en el Ciclón, en 2013 pasó a Argentinos Juniors y un año más tarde arribó al fútbol europeo para jugar en Metz de Francia.

Estuvo una temporada en Ludogorets de Bulgaria y en 2017 arribó a la Serie A para jugar en Atalanta hasta 2024, luego tuvo un breve paso por Cagliari y en 2025 decidió regresar a Argentina para jugar en Talleres.

