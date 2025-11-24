Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Clausura

Estuvo once años en Europa, volvió a Argentina para jugar en Talleres y tuvo un fuerte cruce con Paredes en la derrota ante Boca

El Xenieze derrotó 2 a 0 a la T y avanzó a cuartos de final, instancia en la que se verá las caras con Argentinos Juniors en La Bombonera.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
José Palomino
© GettyJosé Palomino

Boca cumplió con los deberes y se metió en cuartos de final del Torneo Clausura tras derrotar por 2 a 0 a Talleres en La Bombonera. Los de Claudio Úbeda no la pasaron bien ante los cordobeses, especialmente en el primer tiempo, pero golpearon en los momentos justos con un Miguel Merentiel inspirado y sacaron adelante un partido complejo. En la próxima instancia, el Xeneize jugará en condición de local frente a Argentinos Juniors, que el pasado sábado derrotó a Vélez en Liniers.

Como es habitual en el fútbol argentino, donde no se regala nada, hubo momentos de tensión en el duelo entre Boca y Talleres. Uno de ellos lo protagonizaron José Palomino y Leandro Paredes, que se dijeron algunas cosas en la cara.

Una vez finalizado el encuentro, José Palomino dialogó con ESPN y fue consultado por su pelea con Leandro Paredes y el defensor reveló qué fue lo que sucedió: “Fueron cosas del partido, je. Cuando pasan esas cosas no me gusta. Me quiso hacer sentir que estoy de visitante y a mí de guapo no me gusta, pero son cosas normales que pasan ahí en el partido“.

Tweet placeholder

Palomino, un jugador experimentado con muchos años en Europa

José Palomino, de 35 años, se formó futbolísticamente en San Lorenzo y allí debutó en Primera en 2009. Tras cuatro años en el Ciclón, en 2013 pasó a Argentinos Juniors y un año más tarde arribó al fútbol europeo para jugar en Metz de Francia.

Estuvo una temporada en Ludogorets de Bulgaria y en 2017 arribó a la Serie A para jugar en Atalanta hasta 2024, luego tuvo un breve paso por Cagliari y en 2025 decidió regresar a Argentina para jugar en Talleres.

Publicidad
Así quedaron los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 tras las clasificaciones de Estudiantes y Boca

ver también

Así quedaron los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 tras las clasificaciones de Estudiantes y Boca

DATOS CLAVE

  • El duelo entre Boca y Talleres tuvo tensión entre los jugadores José Palomino y Leandro Paredes.
  • Palomino fue consultado por ESPN sobre el altercado con Paredes al finalizar el partido.
  • Leandro Paredes quiso hacer sentir a José Palomino que estaba de visitante, según el defensor.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"A pesar de la mala comunicación de AFA, es justo que Rosario Central tenga el título de campeón"

ggrova
german garcía grova

Las dos finales a las que clasificó Rosario Central tras ser campeón de la tabla anual: quiénes serán sus rivales

Lee también
Qué pasa si Deportivo Riestra gana, empata o pierde hoy vs. Barracas Central por los octavos de final del Torneo Clausura 2025
Fútbol Argentino

Qué pasa si Deportivo Riestra gana, empata o pierde hoy vs. Barracas Central por los octavos de final del Torneo Clausura 2025

La decisión de la MLS con Lionel Messi tras la victoria del Inter Miami vs. Cincinnati
Lionel Messi

La decisión de la MLS con Lionel Messi tras la victoria del Inter Miami vs. Cincinnati

El gesto de líder de Paredes con uno de los más criticados de Boca
Boca Juniors

El gesto de líder de Paredes con uno de los más criticados de Boca

El festejo de Gallardo mientras Estudiantes eliminaba a Rosario Central
River Plate

El festejo de Gallardo mientras Estudiantes eliminaba a Rosario Central

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo