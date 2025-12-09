Gabriel Ávalos evalúa dejar Independiente para no perderse el Mundial 2026 con Paraguay: “Totalmente abierto”

Gabriel Ávalos no quiere que nada conspire contra sus posibilidades de disputar el Mundial de 2026 con la Selección de Paraguay y es por esa razón que aunque todavía tiene un año de contrato por delante con Independiente está dispuesto a analizar ofertas que le garanticen mayor continuidad de la que tuvo con El Rojo en este 2025.

Si bien fue titular en los cuatro últimos partidos del Clausura, en el que de la mano de Gustavo Quinteros el equipo de Avellaneda dio lugar a una levantada con pleno de victorias para maquillar una muy pobre campaña, también le tocó quedar relegado al banco de suplentes en siete de los dieciséis encuentros disputados y allí radican sus dudas más allá que dijo tener ya la confirmación del DT de que lo tendrá muy en cuenta en la próxima campaña.

Todavía en Argentina, fue en diálogo con la radio paraguaya ABC Deportes que reconoció estar al tanto del interés de Olimpia por su fichaje y avisó también que hay otros clubes que le han hecho llegar propuestas a su representante. “Se han comunicado, pero hasta el momento nada concreto. A mí me queda un año de contrato con Independiente y en este mercado se va a ver qué buscan ellos, si aparece algo y esas cosas. La intención es tener continuidad pensando en lo que se viene”, manifestó.

“Quiero mantener eso para estar en un lugar tan importante, que todo jugador sueña”, remarcó en relación a la Copa del Mundo. Y adelantó: “De acá en adelante mi gente se va a encargar de evaluar qué va a pasar. Mi deseo es mantener el nivel, pelear por cosas importantes. Estar en el interés de equipos muy importantes es bueno para mí. Me comentaron que aparecieron algunos clubes más, tanto del fútbol argentino como del paraguayo y otros países“.

Tweet placeholder

Ávalos no descartó la posibilidad de jugar en el fútbol paraguayo y lejos de comprometerse a finalizar su contrato con Independiente dijo estar “totalmente abierto a una salida”. En ese sentido, dijo también que no descartaría llegar a Cerro Porteño, otro de los interesados en su país que también le posibilitaría jugar la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

Nunca jugó en un grande de Paraguay

ver también Dónde jugará la Selección de Paraguay en la fase de grupos del Mundial 2026 ante Estados Unidos, Australia y el ganador del Repechaje UEFA 3

Gabriel Ávalos dejó el fútbol paraguayo antes de tener la posibilidad de representar a uno de los denominados equipos grandes en su país. Tras jugar en Independiente de Campo Grande y General Díaz, partió muy joven a Chile para vincularse a Deportes Concepción y luego inició un ascendente recorrido por el fútbol argentino, con pasos por Crucero del Norte, Nueva Chicago, Godoy Cruz, Patronato y Argentinos Juniors antes de recalar en Independiente.

Sus expectativas para el Mundial

Tras conocer que la Selección de Paraguay compartirá el Grupo D con Estados Unidos, Australia y el seleccionado que llegue por el Repechaje C de UEFA (Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania), Gabriel Ávalos se refirió a las expectativas que le genera la participación en el Mundial de 2026.

“Tenemos un grupo muy parejo. El fútbol hoy en día está a un nivel muy alto. Los seleccionados tienen jugadores de mucha calidad y nosotros también tenemos eso. Hay que ponerle el pecho y pelear por todo. Estados Unidos tiene un gran seleccionado, pero complicados van a ser todos”, señaló.

Publicidad

Publicidad

En síntesis