Ni Gallardo ni ningún otro: Costas lo hizo de nuevo con Racing y demostró que es el mejor técnico del fútbol argentino

Eliminó tanto a River como a Boca de la Copa de la Liga y ahora va por un título que pueden ser varios más. Es el 1, por mucha diferencia.

Por Toti Pasman

Gustavo Costas, técnico de Racing.
Gustavo Costas, técnico de Racing.

Gustavo Adolfo Costas demostró que es el mejor director técnico del fútbol argentino. Ni Marcelo Gallardo, ni Ariel Holan, ni Eduardo Domínguez, ni Mauricio Pellegrino, ni Guillermo Barros Schelotto ni la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez. El mejor, en estos últimos dos años, lo tiene Racing.

Chapeau para el entrenador de la Academia, que lo hizo una vez más. Como lo hizo en la Copa Sudamericana, como lo hizo en la Recopa y como estuvo cerca de hacerlo en la Copa Libertadores de América. Sí, en esta Copa de la Liga, se comió a River y también a Boca.

Adrián Maravilla Martínez, autor del gol de Racing que eliminó a Boca del Torneo Clausura 2025. (Foto: Getty)

Sí, a un River pobrísimo y a un Boca muy flojo también, pero no importa. Los eliminó en el Cilindro y en la Bombonera, donde a Racing le cuesta muchísimo ganar y ahora va por otra estrella.

Además, si Racing gana el próximo sábado en la final del Torneo Clausura, pueden ser dos las estrellas, porque está el Trofeo de Campeones. Y, si gana el Trofeo de Campeones, pueden ser dos más: Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia y Supercopa Internacional contra Rosario Central.

Mejor, como decía Mostaza Merlo, paso a paso. Sin embargo, Gustavo Costas es, por lejos, el mejor técnico del fútbol argentino.

Encuesta

¿Gustavo Costas es el mejor DT del fútbol argentino?

Ya votaron 0 personas

Toti Pasman

Paredes mejoró a Boca, pero yo esperaba mucho más de él: demostró que no es Messi y que solo no gana campeonatos

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

