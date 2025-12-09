Es tendencia:
Presidente del Atlético de Madrid le apunta a Julián Alvarez: ”No está en la línea que tiene que estar”

José Cerezo dejó en claro su opinión de lo que está siendo la temporada del delantero argentino.

Por Germán Carrara

La temporada del Atlético de Madrid está cargada de altibajos. Y dentro de esa tendencia, el principal apuntado es Julián Alvarez, a quien le están marcando que los 10 goles que convirtió en 20 partidos en lo que va de la temporada, evidentemente, no alcanzan, puesto que el conjunto colchonero se ubica a 9 puntos de la cima de la tabla de posiciones de LaLiga y de momento no está accediendo a los cupos directos para los Octavos de Final de la Champions League.

Frente a este panorama, el que opinó en la previa del partido que este martes 9 de diciembre el Atleti debe afrontar ante el PSV Eindhoven en Países Bajos, fue el presidente de la institución española, José Cerezo, en una charla que mantuvo con varios medios.

“Los jugadores son personas, no máquinas que si les aprietas un tornillo empiezan a funcionar. No está en la línea que tiene que estar, pero no quiere decir que no haga hoy el partido de su vida“, expresó el directivo del Atlético de Madrid en referencia con Julián Alvarez.

Asimismo, resaltó que tanto la Araña como el resto de los integrantes del plantel que dirige el Cholo Simeone deben elevar su eficacia delante del arco: “La contundencia la tienen que poner los jugadores, pero a veces no se da. Los jugadores saben lo que se juegan y saben lo que tienen que hacer“.

Para cerrar, Cerezo se lamentó por los puntos de ventaja que les sacó el FC Barcelona en la clasificación del campeonato español: “Para la Liga sí, no es lo mismo estar a 3 puntos que a 9. Pero quedan muchos partidos, hay que jugar con todos”.

Atlético de Madrid busca cortar una racha de dos derrotas consecutivas

Atlético de Madrid, desde el 27 de octubre hasta el 2 de diciembre, había hilvanado 7 victorias consecutivas, lo que lo había reposicionado como candidato para LaLiga y, en principio, como animador de la Champions League. Sin embargo, después cayó con Barcelona 3 a 1 y con el Athletic Club de Bilbao 1 a 0 y se volvió a alejar de sus aspiraciones de ser campeón nacional.

Por eso, este martes intentará cortar esa pequeña racha negativa con un triunfo sobre el PSV, que le permita no solo mantenerse con chances de quedarse con uno de los 8 cupos directos para los Octavos de Final de la Champions League, sino también, que le de un envión anímico para volver a remontar.

En síntesis

  • El presidente del Atlético de Madrid, José Cerezo, dijo que Julián Álvarez “no está en la línea que tiene que estar”.
  • Julián Álvarez lleva 10 goles convertidos en 20 partidos en lo que va de la temporada.
  • El Atlético de Madrid está a 9 puntos de la cima de la tabla de posiciones de LaLiga.
Germán Carrara

