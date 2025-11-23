Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Clausura

Así quedaron los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 tras las clasificaciones de Estudiantes y Boca

Con dos cruces definidos y otros dos por resolverse, así están los cuartos de final de la presente edición del certamen doméstico.

Por Gabriel Casazza

Seguí a Bolavip en Google!
Boca enfrentará a Argentinos.
© Getty ImagesBoca enfrentará a Argentinos.

Los octavos de final del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina comenzaron a disputarse este sábado. En medio de ese panorama, Argentinos Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero consiguieron los boletos hacia los cuartos de final después de dejar en el camino a Vélez Sarsfield y San Lorenzo de Almagro respectivamente.

En primera instancia, en pleno estadio José Amalfitani, el Bicho de La Paternal dio el gran golpe sobre la mesa y barrió por 2-0, a domicilio, a los encabezados estratégicamente por Guillermo Barros Schelotto. Un rato más tarde, el Ferroviario, en medio de grandes polémicas, superó por 2-1 al Ciclón en condición de local.

Pero, lógicamente, la actividad no se detuvo allí. Por el contrario, este domingo, la acción siguió su curso. Por un lado, en el Gigante de Arroyito, Rosario Central se encontró frente a frente con Estudiantes de La Plata luego de su discutido título por decreto. Posteriormente, Boca Juniors salió al campo de juego de la Bombonera para chocar con Talleres de Córdoba.

En primera instancia, el Pincha que dirige Eduardo Domínguez sorprendió a muchos y cosechó un festejado triunfo por 1-0 ante uno de los principales candidatos al título. Con un solitario gol de Edwuin Cetré y pese a la expulsión de Mikel Amondarain sobre el cierre, los de La Plata se clasificaron para los cuartos de final.

Estudiantes dejó en el camino al Canalla. (Foto: Prensa Rosario Central)

Estudiantes dejó en el camino al Canalla. (Foto: Prensa Rosario Central)

De esta manera, se confirmó el primer enfrentamiento correspondiente a dicha instancia del Torneo Clausura 2025. El mismo será protagonizado por Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero, quienes dirimirán uno de los boletos rumbo a las semifinales, con la chance clara de estar entre los cuatro mejores equipos.

Publicidad

Luego llegó el turno del duelo entre Boca y Talleres. Y, pese a un comienzo un tanto flojo y con serias complicaciones, los de Claudio Úbeda no admitieron sorpresas y también obtuvieron un lugar en los cuartos de final del torneo gracias a una victoria por 2-0 con dos goles de Miguel Merentiel. Mateo Cáceres erró un penal para la visita.

Tras quedar eliminado, el palito de Di María para Boca y River por el título de liga de Rosario Central: “Fue un pedido de los equipos grandes”

ver también

Tras quedar eliminado, el palito de Di María para Boca y River por el título de liga de Rosario Central: “Fue un pedido de los equipos grandes”

Como consecuencia de este resultado favorable para el Xeneize, se terminó confirmando el segundo cruce por los cuartos de final del Torneo Clausura. En definitiva, los de La Ribera tendrán que toparse con Argentinos Juniors en la propia Bombonera de Buenos Aires. Sin dudas, otro duelo que promete realmente mucho.

Cruces confirmados de cuartos de final

  • Estudiantes vs. Central Córdoba
  • Boca vs. Argentinos
Publicidad

Cruces de cuartos de final a definirse

  • Lanús o Tigre vs. Racing o River
  • Unión o Gimnasia vs. Deportivo Riestra o Barracas Central

DATOS CLAVE

  • Argentinos Juniors eliminó a Vélez Sarsfield con una victoria de 2-0 en los octavos de final.
  • Estudiantes de La Plata venció 1-0 a Rosario Central con gol de Edwuin Cetré.
Publicidad
  • Boca Juniors se clasificó ganando 2-0 a Talleres con doblete de Miguel Merentiel.
gabriel casazza
Gabriel Casazza

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"A pesar de la mala comunicación de AFA, es justo que Rosario Central tenga el título de campeón"

ggrova
german garcía grova

Las dos finales a las que clasificó Rosario Central tras ser campeón de la tabla anual: quiénes serán sus rivales

Lee también
Úbeda recordó a Russo tras la victoria ante Talleres: "Todo ayuda para este presente"
Boca Juniors

Úbeda recordó a Russo tras la victoria ante Talleres: "Todo ayuda para este presente"

No se vio en TV: la ayuda de Palacios a Marchesín en el penal atajado en Boca vs. Talleres por los octavos de final
Boca Juniors

No se vio en TV: la ayuda de Palacios a Marchesín en el penal atajado en Boca vs. Talleres por los octavos de final

El filoso posteo de Verón: "A Estudiantes nadie se lo llevará por delante"
Fútbol Argentino

El filoso posteo de Verón: "A Estudiantes nadie se lo llevará por delante"

Pese a la victoria contra Talleres, los hinchas de Boca fueron duros con un titular: “Jugador de ascenso”
Boca Juniors

Pese a la victoria contra Talleres, los hinchas de Boca fueron duros con un titular: “Jugador de ascenso”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo