Así quedaron los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 tras las clasificaciones de Estudiantes y Boca

Los octavos de final del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina comenzaron a disputarse este sábado. En medio de ese panorama, Argentinos Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero consiguieron los boletos hacia los cuartos de final después de dejar en el camino a Vélez Sarsfield y San Lorenzo de Almagro respectivamente.

En primera instancia, en pleno estadio José Amalfitani, el Bicho de La Paternal dio el gran golpe sobre la mesa y barrió por 2-0, a domicilio, a los encabezados estratégicamente por Guillermo Barros Schelotto. Un rato más tarde, el Ferroviario, en medio de grandes polémicas, superó por 2-1 al Ciclón en condición de local.

Pero, lógicamente, la actividad no se detuvo allí. Por el contrario, este domingo, la acción siguió su curso. Por un lado, en el Gigante de Arroyito, Rosario Central se encontró frente a frente con Estudiantes de La Plata luego de su discutido título por decreto. Posteriormente, Boca Juniors salió al campo de juego de la Bombonera para chocar con Talleres de Córdoba.

En primera instancia, el Pincha que dirige Eduardo Domínguez sorprendió a muchos y cosechó un festejado triunfo por 1-0 ante uno de los principales candidatos al título. Con un solitario gol de Edwuin Cetré y pese a la expulsión de Mikel Amondarain sobre el cierre, los de La Plata se clasificaron para los cuartos de final.

Estudiantes dejó en el camino al Canalla. (Foto: Prensa Rosario Central)

De esta manera, se confirmó el primer enfrentamiento correspondiente a dicha instancia del Torneo Clausura 2025. El mismo será protagonizado por Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero, quienes dirimirán uno de los boletos rumbo a las semifinales, con la chance clara de estar entre los cuatro mejores equipos.

Publicidad

Publicidad

Luego llegó el turno del duelo entre Boca y Talleres. Y, pese a un comienzo un tanto flojo y con serias complicaciones, los de Claudio Úbeda no admitieron sorpresas y también obtuvieron un lugar en los cuartos de final del torneo gracias a una victoria por 2-0 con dos goles de Miguel Merentiel. Mateo Cáceres erró un penal para la visita.

ver también Tras quedar eliminado, el palito de Di María para Boca y River por el título de liga de Rosario Central: “Fue un pedido de los equipos grandes”

Como consecuencia de este resultado favorable para el Xeneize, se terminó confirmando el segundo cruce por los cuartos de final del Torneo Clausura. En definitiva, los de La Ribera tendrán que toparse con Argentinos Juniors en la propia Bombonera de Buenos Aires. Sin dudas, otro duelo que promete realmente mucho.

Cruces confirmados de cuartos de final

Estudiantes vs. Central Córdoba

Boca vs. Argentinos

Publicidad

Publicidad

Cruces de cuartos de final a definirse

Lanús o Tigre vs. Racing o River

Unión o Gimnasia vs. Deportivo Riestra o Barracas Central

DATOS CLAVE

Argentinos Juniors eliminó a Vélez Sarsfield con una victoria de 2-0 en los octavos de final.

Estudiantes de La Plata venció 1-0 a Rosario Central con gol de Edwuin Cetré.

Publicidad

Publicidad