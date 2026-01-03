Gallardo lo puso en Primera, se fue libre de River y ahora jugará en el ascenso

El mercado de pases del fútbol argentino sigue moviéndose y la Primera Nacional no es la excepción: Atlanta oficializó una incorporación de lujo para la temporada 2026. Se trata de Tomás Castro Ponce, mediocampista que llega para reforzar al equipo de Villa Crespo con la intención de pelear el ascenso.

El volante de 24 años se suma al Bohemio en condición de libre tras finalizar definitivamente su vínculo contractual con River. La institución anunció su llegada a través de las redes sociales, confirmando que el futbolista firmó un contrato por dos temporadas.

Surgido de las divisiones inferiores del Millonario, Castro Ponce llegó a Primera División de la mano de Marcelo Gallardo. Sin embargo, ante la falta de lugar en el plantel riverplatense, tuvo que salir a buscar rodaje en varios préstamos durante los últimos años.

Su última experiencia fue en Almagro, donde logró una buena continuidad disputando 30 partidos, siendo la camiseta que más veces vistió a nivel profesional. Ahora, ya desvinculado de River, intentará seguir afirmándose en la Segunda División y relanzar su carrera.

El paso de Castro Ponce por River

Tomás Castro Ponce llegó a la máxima categoría gracias a Gallardo, que fue quien lo promovió. Su debut oficial fue el 28 de noviembre de 2020 ante Rosario Central, en un partido correspondiente a la fase de grupos de la Copa Diego Maradona.

Publicidad

Publicidad

ver también Jugó 129 partidos en River, ganó la Libertadores con Gallardo y anunció su retiro tras cinco meses sin club: “Fui muy feliz”

En aquella jornada, el volante ingresó desde el banco de suplentes para disputar los últimos 9 minutos del encuentro que el Millonario ganó 2 a 0. A pesar de esa presentación y de haber integrado el banco en otras ocasiones, no volvió a sumar minutos oficiales con la banda roja.

El camino de Castro Ponce a Atlanta

Con el objetivo de ganar rodaje, Castro Ponce tuvo que armar las valijas en varias oportunidades, pasando por clubes de primera y del ascenso. En el último tiempo, vistió las camisetas de Godoy Cruz (18 PJ) y Atlético Tucumán (28 PJ) en la Liga Profesional, aunque fue en Almagro (30 PJ) donde encontró mayor regularidad.

En total, el futbolista acumula más de 80 partidos como profesional entre todos sus clubes. En la última temporada en el Tricolor, aportó 2 asistencias y solo se perdió 4 compromisos de los 34 del campeonato de la Primera Nacional.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE

Tomás Castro Ponce firmó un contrato por dos temporadas con el club Atlanta .

firmó un contrato por con el club . El mediocampista de 24 años llega como jugador libre tras desvincularse de River .

llega como tras desvincularse de . El futbolista acumula más de 80 partidos profesionales tras su paso por Almagro.

ver también La sorpresiva opinión de Daniel Passarella sobre Marcelo Gallardo como DT de River: “Tiene cosas mías”