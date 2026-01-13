Es tendencia:
Hizo un gol clave para que Boca sea campeón, Úbeda no le dio lugar y jugará la Copa Sudamericana

Luego de dos préstamos consecutivos, regresó al Xeneize y le indicaron que no sería tenido en cuenta. Ahora, tiene nuevo destino.

Por Julián Mazzara

Gonzalo Morales en su paso por Boca.
Mientras en el mundo Boca continúan a la espera de una definición de lo que será el arribo de Marino Hinestroza, quien aún continúa en Colombia pese a que está acordado su desembarco en el fútbol argentino, los dirigentes acordaron la salida de un futbolista que supo ser muy importante, pero que no se ganó un lugar en la consideración de Claudio Úbeda.

De cara a lo que será la temporada 2026, el futuro de Gonzalo Morales no estará ligado a la camiseta azul y amarilla. El Toro, de 22 años, y que fue clave en la obtención de la Liga Profesional en 2022, regresó al Xeneize de su préstamo en Barracas Central, y ahora disputará la Copa Sudamericana con el Guapo.

Sí, el delantero retornó al elenco que tiene su estadio situado en la intersección de las calles Luna y Olavarría, en el barrio porteño de Barracas. Allí estará por un año a préstamo, sin cargo ni opción de compra, donde buscará ganar mayor experiencia en Primera División luego de debutar con la azul y oro en 2022, donde logró dos títulos, además de que anotó dos goles en 9 encuentros.

Uno de los tantos que convirtió Morales fue ante Vélez, en el ocaso del partido, que fue fundamental para la posterior consagración del certamen doméstico que tuvo una apasionante definición ante Independiente.

Gonzalo Morales, delantero de Barracas Central. (Rodrigo Valle/Getty Images)

Gonzalo Morales, delantero de Barracas Central. (Rodrigo Valle/Getty Images)

Cabe recordar que el nacido en la provincia de Córdoba tuvo dos cesiones consecutivas. Desde mediados de 2023 hasta fines de 2024, estuvo durante 18 meses en Unión de Santa Fe, donde marcó 9 goles en 43 partidos. Tras volver brevemente al Xeneize, volvió a salir a préstamo por una temporada completa a Barracas Central, y allí sumó 3 anotaciones y 1 asistencia en un total de 26 encuentros.

Los clubes donde jugó Gonzalo Morales

ver también

ver también

  • Boca Juniors (2022-2023)
  • Unión de Santa Fe (2023-2024)
  • Barracas Central (2025-Actualidad)

DATOS CLAVES

  • Gonzalo Morales se marchará de Boca Juniors a préstamo por un año a Barracas Central.
  • El delantero cordobés de 22 años jugará la Copa Sudamericana 2026 con el Guapo, donde no tendrá opción de compra.
  • El atacante registró 9 goles en 43 partidos durante su paso por Unión de Santa Fe.
Julián Mazzara

"Si Riquelme y Almada se animan, Boca tendrá un nuevo Carlos Tevez para soñar con la Libertadores"

Benfica negocia por Thiago Almada, declarado prescindible por Atlético de Madrid

