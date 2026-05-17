En las redes sociales los fanáticos del elenco de Núñez elogiaron la labor del futbolista uruguayo.

En el Estadio Más Monumental, por la primera semifinal del Torneo Apertura, con gol de Facundo Colidio de penal, River le ganó 1 a 0 a Rosario Central y avanzó a la final, en donde esperará por el ganador del cruce entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba.

A lo largo de los 90 minutos del encuentro, el elenco comandado por Eduardo Coudet mostró un buen rendimiento respecto a presentaciones pasadas y esto generó la aprobación de los hinchas, que destacaron a futbolistas que antes eran resistidos, tales como Matías Viña.

Es que, el lateral izquierdo uruguayo volvió a la titularidad en lugar de Acuña, que no estaba al 100% desde lo físico, y completó una buena labor en los 83 minutos que estuvo en cancha al cumplir la misión de marcar a Ángel Di María, la figura de Rosario Central.

Tal es así que luego de que la voz del estadio anunció su salida para el ingreso del ‘Huevo’ Acuña, los hinchas presentes en el Más Monumental lo despidieron con un fuerte aplauso para destacar su rendimiento. De esta manera, dio vuelta la situación ya que en su inicio en el club fue reprobado.

“Que partido de Viña, por Dios”, “Qué partido jugó este muchacho”, “Gran partido, mis respetos”, “Partidazo jugó el uruguayo”, “Correte, Roberto Carlos”, “Me saco el sombrero”, “Mi héroe”, “El mejor partido desde que llegó”, “La rompió el uruguayo”, fueron algunos de los elogios que recibió.

El partido de Matías Viña en números

83 minutos jugados

7 contribuciones defensivas

1 barrida

2 remates bloqueados

3 recuperaciones

5 de 6 duelos ganados

1 de 2 duelos aéreos ganados

20 de 27 pases completos (74%)

2 faltas recibidas

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Los comentarios del partido de Matías Viña

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