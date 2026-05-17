La Araña se quedó afuera de la lista de convocados para el partido con el Girona en el Estadio Metropolitano, por lo que su última presencia por LaLiga seguirá siendo la del 22 de marzo contra el Real Madrid.

La temporada 2025/2026 de Julián Alvarez en el Atlético de Madrid no fue la mejor ni mucho menos. Si bien en un momento estuvo muy cerca de ser inolvidable por haber llegado a la Final de la Copa del Rey y a la Semifinal de la UEFA Champions League (dejando al Barcelona afuera en las instancias previas de ambos torneos), finalmente, tanto la Araña como el Colchonero se quedaron con las manos vacías.

Además, entre diciembre y febrero, el delantero de la Selección Argentina no marcó goles, lo que le generó una crítica bastante destructiva por parte de la prensa española y de algunos de los hinchas del equipo rojiblanco. Aun así, se recuperó y llegó a la cifra de 20 tantos en el curso, pero ya en el cierre del proceso volvió a tener algunos altibajos a los que se le sumó un esguince de tobillo que sufrió frente al Arsenal el 29 de abril.

De hecho, por esta razón, Julián Alvarez se perdió los últimos tres compromisos del Atlético de Madrid por LaLiga y no fue convocado por Diego Simeone para el duelo de este domingo 17 de mayo contra el Girona por la fecha 37, en lo que, en definitiva, será la despedida del Atleti de la campaña 25/26 ante su público.

Lo cierto es que entre los encuentros que no pudo estar por la molestia física y los partidos que el Cholo decidió resguardarlo para encarar la Final y los cruces con el Barça y el Arsenal por la Liga de Campeones de Europa, la Araña acumula 8 ausencias consecutivas en el campeonato de la primera división de España: Barcelona, Sevilla, Elche, Athletic Club, Valencia, Celta, Osasuna y ahora Girona.

Su último gol en el Atlético de Madrid fue de penal ante el Arsenal en la ida de la Semifinal de la Champions League. Getty Images.

Su última presencia fue contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en lo que fue derrota 3 a 2 el 22 de marzo, por lo que en algunos días ya cumplirá dos meses sin asomar en partidos del torneo local. La última oportunidad para cortar con esta tendencia un tanto peculiar será el domingo 24 de mayo contra el Villarreal en el Estadio de La Cerámica.

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Los números de Julián Alvarez en la temporada 2025/2026

Julián Alvarez, entre LaLiga, la Copa del Rey, la Supercopa de España y la UEFA Champions League, con el Atlético de Madrid en la temporada 2025/2026 acumuló 3549 minutos (equivalente a aproximadamente 39 encuentros completos) distribuidos en 49 partidos. Registró 20 goles y 9 asistencias.

En síntesis