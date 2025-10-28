Es tendencia:
James Rodríguez se va de León: ¿puede llegar gratis a Boca o River?

El colombiano no continuará en el fútbol mexicano. El Xeneize y el Millonario lo buscaron a mediados de 2024.

Por Joaquín Alis

James Rodríguez

A menos de un año de su arribo al fútbol mexicano, se confirmó que James Rodríguez no seguirá jugando en León. El crack colombiano de 34 años no renovará su contrato (vence el 31 de diciembre), en una decisión de la directiva del conjunto esmeralda.

De acuerdo a lo informado por el periodista César Luis Merlo, el rendimiento del jugador estuvo por debajo de las expectativas. La descalificación del Mundial de Clubes marcó un antes y un después para el club, cuyos resultados empeoraron considerablemente luego de aquel fallo de FIFA.

James Rodríguez jugará su último partido con la camiseta de León el sábado 8 de noviembre. Será en condición de local ante Puebla, en lo que será la última fecha del Torneo Apertura. Al no estar clasificado a los playoffs, será la despedida del jugador del conjunto mexicano.

Los números de James Rodríguez en León

Hasta el momento, James Rodríguez disputó 32 partidos de carácter oficial con la camiseta de León. Su saldo es de apenas 5 goles y 8 asistencias, mucho menos que lo que se esperaba. Además, le mostraron tres tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad. Su paso se cerrará sin títulos.

James Rodríguez estuvo en la órbita de Boca y River

Antes de llegar al fútbol mexicano, James Rodríguez fue vinculado tanto con Boca como con River. Sucedió a mediados de 2024, luego de su salida de San Pablo y de su gran actuación en la Copa América 2024, donde la Selección Colombia llegó a la final y cayó ante Argentina.

Mauricio Serna, por aquel entonces integrante del Consejo de Fútbol, había expresado: “¿A quién no le gustaría tener en su equipo a James Rodríguez?“. Sin embargo, fue el propio enganche quien expresó: “No hablé con Boca ni con Riquelme. Volver a Argentina todavía no está en mi proyecto“.

Publicidad

Esa declaración también lo descartó de River, con quien también se lo había vinculado en ese mismo mercado de pases. Fue justo cuando Marcelo Gallardo retornó a la institución. De hecho, el propio Muñeco tuvo que aclarar que no había tenido ningún contacto con el club de Núñez en una conferencia de prensa.

