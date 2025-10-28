Es tendencia:
Los 2 árbitros que están en carrera para dirigir el Superclásico entre Boca y River

A menos de dos semanas del compromiso en La Bombonera, dos nombres compiten para encabezar el equipo arbitral.

Por Joaquín Alis

A falta de pocos días para el Superclásico entre Boca y River, la Asociación del Fútbol Argentino empieza a definir al árbitro. Federico Beligoy y Fernando Rapallini decidirán quién será el encargado de impartir justicia en el partido del 9 de noviembre que tendrá lugar en La Bombonera.

Si bien el juez no será oficializado hasta después de la fecha 14, la lista de candidatos para el compromiso en el Alberto J. Armando se reduce a dos nombres: Nicolás Ramírez y Facundo Tello, ambos con sobrada experiencia en partidos de este calibre.

Nicolás Ramírez va por los tres Superclásicos consecutivos

El árbitro de 38 años fue el encargado de impartir justicia en los últimos dos enfrentamientos directos entre Boca y River: uno en La Bombonera (2024) y otro en el Monumental (2025), ambos con victoria para el Millonario.

Al Xeneize lo dirigió con 12 oportunidades y su saldo es ligeramente positivo: fueron 6 triunfos, 1 empate y 5 derrotas. En total, amonestó a 39 futbolistas del equipo de la Ribera y expulsó a 2. Además, le cobró 1 penal a favor y otro en contra.

Sus números con el equipo que actualmente dirige Marcelo Gallardo son diferentes, aunque el historial está parejo: 13 partidos, 5 victorias, 3 igualdades y 5 caídas. En esos juegos, suma 48 amonestaciones y 3 expulsiones, ningún penal a favor y 2 en contra.

Facundo Tello, otro candidato

Tello, de buen presente, podría tener la posibilidad de dirigir un clásico después de cuatro años. El último fue el 1-1 en La Bombonera por los cuartos de final de la Copa de la Liga 2021, con triunfo azul y oro en los penales. En ese compromiso, no cobró una falta de Carlos Tevez a Jonatan Maidana en el primer gol local. Anteriormente había dirigido otro empate en el Alberto J. Armando correspondiente a ese mismo certamen.

38 partidos de Boca fueron dirigidos por el juez de 43 años. El saldo para el Xeneize es de 22 triunfos, 9 empates y 7 derrotas. En total, al club de la Ribera le mostró 118 amarillas y 12 rojas. Además, le cobró 7 penales a favor y 3 en contra.

A River lo dirigió en 34 oportunidades, registrando 21 victorias, 6 empates y 7 derrotas. 71 jugadores del Millonario fueron amonestados por Tello y apenas 2 fueron expulsados. En esos juegos, le cobró 6 penales a favor y 5 en contra.

