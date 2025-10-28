“El Superclásico lo vamos a ganar porque estamos bien”

Quedan solamente 12 días para el segundo Superclásico del 2025 y los ánimos en Boca y River son diversos. El Xeneize viene de ganarle a Barracas Central el partido pendiente del Torneo Clausura, y se acomodó en la tabla anual de cara a la próxima Copa Libertadores. El Millonario, en tanto, viene de un golpazo por Copa Argentina y busca acomodarse en el último partido antes de viajar a La Bombonera.

A pesar de que aún les resta un compromiso a cada uno antes del Superclásico (Boca con Estudiantes y River con Gimnasia de La Plata), desde ambos bandos ya palpitan lo que se viene y hasta se animan a hacer pronósticos. Uno de ellos es Milton Giménez.

El delantero de Boca, quien atraviesa un gran momento personal con 5 goles en 9 partidos disputados en el Clausura y se quedó con el puesto de titular en el ataque xeneize ante la lesión de Edinson Cavani. En las vísperas de lo que será su segundo clásico ante River, Milton rompió el silencio tras su doblete ante Barracas Central y hasta sacó chapa.

En diálogo con Radio Continental, Giménez sentenció: “El Superclásico lo vamos a ganar. Lo vamos a ganar porque estamos bien“, comenzó. Luego, ante una repregunta respecto al único partido contra River que jugó con la camiseta de Boca, el 9 recordó aquel gol anulado en la última jugada de partido por una mano que generó polémica.

Milton Giménez en el reciente duelo ante Belgrano.

“Fue raro ese último clásico. Todavía se sigue hablando por todos lados de esa jugada, si era penal o si era gol”, señaló, volviendo a traer la controversia a la mesa de debate. Además, Milton Giménez soltó un mensaje para los fanáticos xeneizes: “El hincha de Boca que esté tranquilo que estamos haciendo todo lo posible. Esa misma ansiedad la sentimos y nosotros también la tenemos. Que se queden tranquilos que lo vamos a lograr”, cerró.

Cuándo se juega el Superclásico por el Torneo Clausura

Aún no hay fecha definida por AFA, pero se jugará el fin de semana del 8 y 9 de noviembre. Todos los caminos conducen a que se disputará el domingo 9/11 a las 16 horas, aunque todavía resta confirmación de parte de la organización.

Los números de Milton Giménez en Boca y ante River

El 9 de Boca lleva 54 partidos disputados con la camiseta xeneize. En dicho paso, convirtió 17 goles y dio 4 asistencias. En el 2025, acumula 10 tantos y tres pases-gol en 29 encuentros.

Ante River, entre Atlanta, Banfield y Boca, Giménez disputó siete partidos y no ha ganado ni uno. Dos empates y cinco derrotas en los que solo anotó un gol con la camiseta del Taladro.

