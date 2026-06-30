Kranevitter encamina su vuelta al fútbol argentino y jugaría en Racing

El ex mediocampista de River pasó el último año en Fatih Karagümrük de Turquía, aunque al finalizar la temporada quedó con el pase en su poder.

Los flashes ahora están con el Mundial 2026, pero en el fútbol argentino hay movimientos importantes. El mercado de pases no se detiene y en esta oportunidad el protagonista es Matías Kranevitter, que tiene todo encaminado para volver a jugar en su país tras lo que fue un año en Fatih Karagümrük de Turquía. El tucumano quedó libre y Racing lo quiere, por lo que ya hay negociaciones y su arribo a la Academia está a un paso de concretarse.

De esta manera, Kranevitter volverá a jugar en el país luego de un año fuera. Cabe recordar que luego de su fallido segundo ciclo por River, el Colo emigró con el pase en su poder a Fatih Karagümrük de la liga turca, allí disputó 26 partidos en los que marcó un gol. Luego de un año en Turquía, el volante central acordó su salida y quedó con el pase en su poder.

Racing se enteró de su situación y avanzó por él. Todo indica que las negociaciones llegarán a buen puerto y el Colo se pondrá bajo las órdenes de Juan Pablo Vojvoda, el entrenador que llegó en las últimas semanas en reemplazo de Costas.

Será un semestre de cambios importantes para la Academia, el ciclo Costas se terminó, ya no hay competiciones internacionales por delante y los objetivos pasarán por mejorar en el funcionamiento, pelear por el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

Matías Kranevitter en Fatih Karagümrük de Turquía. (Foto: Getty).

La carrera de Matías Kranevitter

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