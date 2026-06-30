Kranevitter encamina su vuelta al fútbol argentino y jugaría en Racing

Los flashes ahora están con el Mundial 2026, pero en el fútbol argentino hay movimientos importantes. El mercado de pases no se detiene y en esta oportunidad el protagonista es Matías Kranevitter, que tiene todo encaminado para volver a jugar en su país tras lo que fue un año en Fatih Karagümrük de Turquía. El tucumano quedó libre y Racing lo quiere, por lo que ya hay negociaciones y su arribo a la Academia está a un paso de concretarse.
De esta manera, Kranevitter volverá a jugar en el país luego de un año fuera. Cabe recordar que luego de su fallido segundo ciclo por River, el Colo emigró con el pase en su poder a Fatih Karagümrük de la liga turca, allí disputó 26 partidos en los que marcó un gol. Luego de un año en Turquía, el volante central acordó su salida y quedó con el pase en su poder.
Racing se enteró de su situación y avanzó por él. Todo indica que las negociaciones llegarán a buen puerto y el Colo se pondrá bajo las órdenes de Juan Pablo Vojvoda, el entrenador que llegó en las últimas semanas en reemplazo de Costas.
Será un semestre de cambios importantes para la Academia, el ciclo Costas se terminó, ya no hay competiciones internacionales por delante y los objetivos pasarán por mejorar en el funcionamiento, pelear por el Torneo Clausura y la Copa Argentina.
Matías Kranevitter en Fatih Karagümrük de Turquía. (Foto: Getty).
La carrera de Matías Kranevitter
- River
- Atlético de Madrid
- Sevilla
- Zenit
- Monterrey
- River
- Fatih Karagümrük
DATOS CLAVE
- Matías Kranevitter tiene todo encaminado para convertirse en nuevo refuerzo de Racing Club tras quedar con el pase en su poder luego de su paso por el Fatih Karagümrük de Turquía.
- El volante central tucumano regresará al fútbol argentino tras disputar 26 partidos y marcar un gol en la liga turca, a la cual había emigrado tras su segundo ciclo en River Plate.
- Kranevitter se sumará al plantel conducido por Juan Pablo Vojvoda —quien asumió recientemente en reemplazo de Gustavo Costas— de cara a un semestre donde la Academia apuntará a pelear el Torneo Clausura y la Copa Argentina.