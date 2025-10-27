Es tendencia:
La contundente resolución de la AFA tras las amenazas al árbitro en Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn en la Primera Nacional

El ente regulador anunció el fallo final que definió los cuartos de final del reducido, pensando en el ascenso a Primera.

Por Nahuel De Hoz

Lucas Comesaña suspendió Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn.
© @VictoriaMarinOkLucas Comesaña suspendió Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn.

El pasado domingo 19 de octubre, Lucas Comesaña suspendió el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, correspondiente al duelo de ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. El acontecimiento se desarrolló en el entretiempo y el árbitro interrumpió definitivamente el cotejo por sufrir amenazas en el vestuario. Y ahora, la AFA anunció el fallo

Lo cierto es que el colegiado dio a conocer con exactitud cada hecho que transcurrió en las instalaciones del Estadio 23 de Agosto, ubicado en el norte de Argentina. Sin temor a represalias y con la intención de denunciar correctamente lo sucedido, el juez encargado de dicho encuentro hizo públicos los detalles que tuvieron lugar en el cambiador designado para las autoridades.

En definitiva, Comesaña apuntó contra Leandro Meyer, que es el Secretario de Gimnasia de Jujuy. Según el expediente que informó él mismo, el miembro de la institución norteña lo increpó en el vestuario y lo amenazó. Además, reveló la frase que utilizó y ahí confesó: “Salgan a dirigir bien porque de acá no se van, los meto a los cuatro presos y los dejo tres días detenidos en Jujuy”.

Lucas Comesaña y sus colaborades, árbitros del fútbol argentino. (Foto: PeriódicoLea)

De esta manera y después de todos los descargos pertinentes, el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino determinó la victoria de Deportivo Madryn por 3-0 ante Gimnasia de Jujuy. Con el evidente objetivo de sancionar duramente al elenco jujeño, el ente regulador optó por llevar a cabo un castigo ejemplificador y que no dé lugar a dudas sobre el fallo.

Así las cosas, Deportivo Madryn avanzó a las semifinales del Reducido de la Primera Nacional y sueña con el ansiado ascenso a la máxima división del fútbol argentino. Por otro lado y a raíz de los hechos que acontecieron hace poco más de una semana, el Lobo quedó eliminado automáticamente. Además de lo deportivo ya mencionado, también debe cumplir otras penas.

Cabe recordar que al momento del entretiempo, Gimnasia ganaba 1-0. Sin embargo, los fuertes reclamos que se transformaron en graves amenazas, se dieron por la protesta en dos jugadas puntuales. Comesaña había expulsado a Matías Noble sobre el final del primer tiempo y anteriormente no sancionó un penal que todo el estadio pidió con mucha vehemencia.

Los jugadores de Deportivo Madryn. (Foto: @clubmadryn en Instagram)

El fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA

1°) Aplicar al Club Gimnasia y Esgrima (Jujuy) una multa de 2500 v.e. Art. 12, inc. 3, apartado a) del Código Disciplinario.

2°) Tener por perdido el encuentro a favor del Club Deportivo Madryn, con el marcador reglamentario de 0-3, en los términos del artículo 15.1 del Código Disciplinario.

3°) Atento la mención en el informe arbitral de los señores Walter Morales y Leandro Meyer, en sus calidades de Presidente y Secretario del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, corresponde correr traslado por el plazo de cinco (5) días a fin de que efectúen los descargos correspondientes.

DATOS CLAVE

  • La AFA falló el partido 3-0 a favor de Deportivo Madryn, que clasificó a semifinales del Reducido.
  • El secretario de Gimnasia (Jujuy), Leandro Meyer, fue acusado de amenazar al protagonista Comesaña en el entretiempo.
  • El árbitro Lucas Comesaña suspendió el partido Gimnasia (Jujuy) vs Deportivo Madryn por amenazas en el vestuario.
