Claudio Úbeda alegró a todos los hinchas de Boca llenado de elogios a Milton Delgado: “Fue muy importante”

El líder del cuerpo técnico del Xeneize se rindió ante el partido del mediocampista, que será clave en los próximos encuentros.

Por Nahuel De Hoz

Claudio Úbeda, líder del cuerpo técnico de Boca Juniors.
© GettyClaudio Úbeda, líder del cuerpo técnico de Boca Juniors.

En una tarde súper caliente, Boca venció 3-1 a Barracas Central y se quedó con tres puntos fundamentales en la lucha por clasificar a los octavos de final y a la próxima Copa Libertadores. Gracias al doblete que marcó Milton Giménez y el gol de Miguel Merentiel, el Xeneize se impuso ante el Guapo en un partido entre rivales directos que tienen los mismos objetivos en ambas tablas.

El compromiso tuvo dos grandes figuras: Milton Delgado y Exequiel Zeballos. El primero fue titular y fue el punto más alto de los jugadores que empezaron, mientras que el segundo cambió abruptamente el trámite con su ingreso en el entretiempo. En la conferencia de prensa al término del cotejo, Claudio Úbeda se rindió ante el mediocampista central por su desempeño.

Lo cierto es que el entrenador no tardó en enaltecer lo hecho por el volante en el campo de juego del Estadio Claudio Tapia. “Lo hizo muy bien, con mucho orden“, fue la primera frase que deslizó el líder del cuerpo técnico azul y oro. Pocos segundos más tarde, el ahora director técnico, sumó: “Cuando entró Ander encontró circuito de juego con él, hizo un gran partido”.

Milton Delgado, Lautaro Blanco y Jhonatan Candia, durante el partido entre Boca y Barracas Central. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ex Racing amplió su discurso al respecto. Lejos de dejar allí sus declaraciones sobre Delgado, siguió: “Sabíamos que era nuestra primera arma de cambio que teníamos”. Y respecto a su reciente desempeño en la Selección Argentina Sub 20, agregó: “Viene de hacer un mundial excelente, fue muy importante“.

El juvenil surgido en Boca Predio no solo fue relevante ante Barracas Central, sino que lo será aún más en los próximos partidos. Es que Leandro Paredes llegó a la quinta amarilla, no puede enfrentar a Estudiantes de La Plata y Rodrigo Battaglia sigue lesionado. “No tener a Leandro es una lástima. Sabíamos que íbamos a tener ese riesgo y lamentablemente ocurrió hoy”, contó Úbeda.

Más declaraciones de Claudio Úbeda

En cuanto a lo ocurrido durante la tarde caliente, el DT reveló: “Es súper importante el resultado y la respuesta que tuvo el equipo. Entendíamos que había que buscar variantes y por eso hicimos cambios rápidos. Tuvimos paciencia ante la adversidad, no nos desesperamos. Después del empate y el segundo gol pudimos controlar la pelota y el partido de otra manera”.

Claudio Úbeda, director técnico de Boca Juniors. (Getty Images)

También se refirió a los cambios en el entretiempo y apenas comenzó el complemento y ahí explicó: “Buscamos control de juego en posesión ofensiva con Ander y lograr desbordes por las bandas con Exequiel y del otro lado con Luis, que era del lado que nos faltaba más desborde. Ocupamos bien el área, en los partidos anteriores nos había faltado pero hoy se dio”.

A modo de conclusión, Úbeda definió para qué está Boca. “Estamos para competir y luchar por los objetivos que nos quedan por delante. Somos un club grande que tenemos obligación de salir a triunfar“, sentenció. Luego, añadió: “En estos 3 partidos que nos quedan vamos a hacer eso, no tengo dudas. Tengo mucha confianza en que los jugadores sigan esta línea”.

