La sanción de AFA para los jugadores de Deportivo Madryn y Morón por los incidentes en el reducido

Las semifinales del reducido de la Primera Nacional estuvieron manchadas por los fuertes incidentes tras la serie entre Deportivo Madryn y Morón en Chubut. Tras la clasificación de los locales por ventaja deportiva, la visita reaccionó por los errores arbitrales que le costaron la eliminación.

La violenta pelea entre jugadores con colaboradores y cuerpos técnicos y la intervención de la policía marcaron el escandaloso final de la llave. Ahora, en la previa de la definición entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto, el Tribunal de Disciplina de la AFA anunció su fallo.

El Tribunal decidió que solo Germán Rivero sea suspendido en Deportivo Madryn y de forma provisoria, por lo que no se lo descarta para la llave ante los cordobeses. El equipo del Oeste se llevó la peor parte en cuanto a sanciones.

Joaquín Livera fue sancionado con 4 fechas, mientras que Gastón González, Julio César Salva, Franco Lorenzón, Emilio Lazza y Elías Contreras también fueron suspendidos de forma provisoria a la espera de sus defensas. El DT Carlos Pereyra y el integrante del cuerpo médico Ignacio Milograna, todos de Morón, también entraron en esta bolsa.

El fallo del Tribunal de Disciplina.

El combo de polémicas que desató la furia en Morón

El estallido final se explica, en parte, por el combo de polémicas que envolvió al equipo visitante. Morón terminó el encuentro con diez jugadores por la expulsión de Joaquín Libera, y el gol de Deportivo Madryn que definió la serie provino, según los allegados del Gallo, de una falta cuestionada.

A esto se sumó la ausencia del técnico Walter Otta, quien debió ver el partido desde la tribuna al cumplir una sanción de 30 días impuesta por el Tribunal de Disciplina de la AFA por agravios del entrenador. Tras el final, se destapó la olla presión del Gallo.

La final del reducido se jugará con VAR

Tanto en la ida como en la vuelta, estará presente el VAR, algo que no ocurrió a lo largo del Reducido. El objetivo de esto es esclarecer dudas a los árbitros y que no se den polémicas como en las llaves anteriores, en donde los clubes mostraron su enojo contra los colegiados.

Esta será la segunda vez que el VAR aparece en la Primera Nacional de esta temporada. Esto se debe a que en la final entre Gimnasia de Mendoza y Deportivo Madryn también estuvo presente y tuvo participación, ya que se anularon dos goles por esta vía y se pitó un penal.

