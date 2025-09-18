Fernando Miele avisó quién debe ser el próximo presidente de San Lorenzo y liquidó a Marcelo Tinelli: “Es de las personas menos queridas”

Es de público conocimiento que San Lorenzo de Almagro viene atravesando, desde hace varios años, severos problemas institucionales que han desencadenado en inconvenientes de todo tipo, ya sea dirigenciales o deportivos. Y uno de los principales apuntados actualmente es el mismísimo Marcelo Tinelli, presidente del Ciclón entre 2019 y 2022.

En medio de ese panorama, Fernando Miele, histórico presidente de San Lorenzo entre 1986 y 2001, dialogó en exclusiva con BOLAVIP y se refirió, de manera integral, al contexto que rodea a la propia entidad del barrio porteño de Boedo. Naturalmente, uno de los nombres propios mencionados fue el del reconocido conductor televisivo.

Fernando Miele, ex presidente de San Lorenzo. (Foto: El Gráfico)

-¿Cómo vivís este momento de San Lorenzo?

-Con mucho dolor porque realmente San Lorenzo no puede estar en la posición que está, desarmado totalmente. Pero esto viene de arrastre y va a seguir si nadie lo frena, si no hay carácter para manejar las cosas. Está pasando lo mismo que en Independiente.

-¿Es un tema económico o institucional?

-Todo lo económico es un residual de lo institucional. Cuando la institución la manejás mal, cuando tenés desfasaje, cuando gastás más de lo que te puede entrar… y San Lorenzo es un club al que por ahí le hice daño, porque lo perfeccionamos tanto en 15 años, le fuimos dando tanta transparencia que después aparecieron la oposición y la mediocridad.

-¿Hacé cuánto que viene esta crisis?

-Y esto viene desde que Savino empezó con un desmanejo. En 2007 viene Tinelli, San Lorenzo sale campeón y después se empiezan a dispersar los jugadores, se venden y al club le quedan los contratos para pagar. La plata se la llevaron toda ellos. Compraron a la Gata Fernández, compraron a Bergessio, compraron unos cinco jugadores importantes y después se desarmó todo. Yo me fui en 2001 y dejé un equipo súper competitivo.

-¿Cómo evaluás la gestión de Lammens y Tinelli?

-Son cosas totalmente distintas. Yo creo que Lammens, con Tinelli, se llevaba bien porque él lo frenaba un poco. Tinelli es un tipo que no creo que haya robado un peso, pero despilfarraba. Dejó gente que no tendría que haber dejado y el club quedó hecho un desastre, deniendo 50 millones de dólares.

-¿Y cómo evaluás la gestión de Moretti?

-Es una gestión desprolija. Para tener un club así, tenés que formar un cuadro de trabajo en el que uno se dedique a la recaudación, otro al fútbol… y es muy difícil compensarlos a todos.

-¿Y cuál sería la solución para San Lorenzo?

-Ser prolijo, ver las deudas reales que tiene San Lorenzo, no regalar más jugadores, generar un impacto grande de marketing, tener un técnico como Gustavo Quinteros que haya salido campeón

-¿Ves algún candidato potable?

-El que más posibilidades puede llegar a tener es Lammens, en el sentido de la experiencia, de conducción, de ser un tipo que ya está hecho económicamente y que es joven, por lo que se puede dedicar cuatro o cinco años más a llevar al club.

-Tinelli, días atrás, dijo que podría llegar a volver al club…

-En el club nunca va a ser bien recibido porque es una de las personas peor vistas en San Lorenzo porque, cuando lo representó, lo hizo muy mal. Y, en los malos momentos de San Lorenzo, se fue.

-¿Podrías llegar a volver al club?

-Yo no tengo la antigüedad porque me sacaron el carnet. Después fuimos a juicio y gané todos los juicios. Pero yo estoy en el club, voy al club.

-¿Entonces creés que Tinelli es una de las personas menos queridas en San Lorenzo?

-Es lo que se nota en el estadio. Fue muy desprolijo y hoy está debiendo mucha plata, con sus empresas y todo. En su momento, todo lo que tocaba, lo hacía plata, pero llegó un momento en el que la desprolijidad lo superó. Eso no indica que sea mala persona, pero no puede volver más.

-¿Creés que las SAD pueden ser una solución en este San Lorenzo o tiene que seguir siendo un club social?

-San Lorenzo es un club social. Cuando nosotros queríamos vender el marketing, se confundieron. Se concesionaba, no se vendía. Las SAD, yo te digo por experiencia porque viajo mucho por España, por Italia, y hay SAD que son un desastre.

